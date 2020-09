Naftu, benzin, nebo elektřinu? Srovnali jsme superby se všemi druhy pohonu

Elektrická budoucnost se blíží. Jejím mezistupněm jsou hybridy kombinující spalovací motor s elektromotorem. Také Škoda má první takový vůz – Superb Plug-in, představený loni na podzim, který umí na baterie ujet zhruba 60 kilometrů, pak se nabije ze zásuvky, a pokud taková možnost není, naskočí do akce benzinový agregát.

Zní to skvěle, ale má to dva háčky – je to drahé a aby se to vůbec vyplatilo, je nutné dobíjet pravidelně, ba každodenně. Pak jezdíte za v podstatě halířové položky. Taková vidina by mnohého soukromého řidiče či majitele firmy mohla zaujmout natolik, že by začal o pořízení plug-in hybridu vážně uvažovat. Podívali jsme se tedy na to, jestli se investice do pokrokové technologie může v současnosti vyplatit.