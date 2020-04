Hybridní Superb je vstupenkou do bateriového světa. Už stojí jako diesel

Vstupenka do světa elektra Svezení s plug-in hybridním superbem Plugin mě bavil. Najel jsem s ním kolem tisícovky kilometrů. To, že „stará dobrá“ 1,4 se 115 kW sama o sobě má ve spodním pásmu větší říž než novější 1,5 TSI, není žádné tajemství; kouzlo ale násobí právě spojení s elektromotorem. Při pořádném sešlápnutí pedálu na podlahu na dálnici neměl superb problém kdykoli zrychlit a předjíždět. Na dálničním maximu točil sympatických 2,5 tisíce otáček jako nějaký diesel, byl tichý, kultivovaný, výkonný.

Benzinový čtyřválec spolupracující s elektromotorem mají dohromady tu pravou šťávu – 160 kW a kombinovaných 400 newtonmetrů. A to i ve chvílích, kdy palubní elektronika hlásí, že baterie je vybitá. Není, vždy v ní zbývá (a rekuperací přibývá) energie k tomu, aby auto jelo alespoň občas čistě na elektřinu, zkrátka jako „běžný“ hybrid typu Toyoty Prius. A v případě potřeby pomohla „spalováku“ navýšit výkon. Za kolik to vlastně jezdí? S plug-in hybridem se dá jezdit několika způsoby. Největší výhodou je logicky možnost urazit poměrně dlouhou trasu čistě na elektřinu. Podle údajů automobilky má 13kW baterie zvládnout dojezd 55–62 km. V zimě jsme běžně dávali 40 až 45 km. Což spoustě lidí na denní dojíždění do práce a zpět s rezervou vystačí. Nabíjet se tak dá buď přes noc v garáži nebo přes den ve firmě. Což by trvalo kolem šesti hodin z obyčejné zásuvky – pokud byste si pořídili malou nástěnnou nabíječku, která dává trochu větší výkon (3,6 kW), zvládl by to superb za 3,5 hodiny. Rychleji to palubní elektronika beztak neumí. Proto také nedává smysl „ládování“ u rychlonabíječek, i u nich by to trvalo stejně dlouho. Pro představu, když jsme to vyzkoušeli u prodejny Lidl, přibylo za půl hodiny 8 km dojezdu; tempo bylo tedy v praxi ještě pomalejší. Denní elektrické dojíždění a nabíjení doma je ideál – ale jak na tom auto bude, pokud vyrazíte o víkendu na delší cestu? Vyzkoušeli jsme to na cestě do Ostravy a zpět. Vyjížděli jsme s téměř vybitou baterií, takže nás v elektrickém režimu dovezla jen na okraj Prahy. Pak už si auto vše řídilo samo. Většinou jelo na benzin, když jsme ale sjeli do centra Přerova, nechalo nás asi dva kilometry popojíždět na elektřinu. Totéž pak zopakovalo v cíli v Ostravě-Porubě. Výsledná bilance: 377 km průměrnou rychlostí 112 km/h „hodilo“ spotřebu rovných sedm litrů. To není špatné. Cestou zpět jsme vyzkoušeli mód vynuceného dobíjení baterie motorem. Vyvolává se tlačítkem e-mode, pak je třeba zrušit automatický režim a posuvníkem nastavit, na jakou kapacitu má být baterie nabita. Navolili jsme maximum. Zpočátku přibývala procenta relativně rychle, za 40 minut a 50 ujetých km se nabily tři čtvrtiny baterie (slibovaný dojezd 42 km); spotřeba však vzrostla na 10 litrů. Pak se tempo nabíjení zpomalilo (stejný efekt můžete pozorovat u mobilu), takže na 95 % baterie jsme se dostali až po 1,5 hodině. Další procenta už pak nepřibývala. Celková spotřeba klesla na 8,3 litru. Ani to nejsou špatná čísla. Superb nás občas zarazil nelogickým chováním. Když jsme dalšího dne odpoledne s téměř plně nabitou baterií (oněch 95 procent) vyrazili na nákupy, nastartovalo auto za krásného počasí při 13 stupních nad nulou na benzin a jelo na něj prvních deset kilometrů. Až pak přepnulo na elektro. Zvládlo tak 35 km – už za tmy, částečně i na dálnici 140km rychlostí a kopec nekopec. A až těsně před cílem, při sjezdu z prudkého kopce, kdy by podle všeho mělo naplno rekuperovat, přeplo zase na benzin. Nicméně výsledkem tohoto zvláštního odpoledne byla průměrná spotřeba 1,5 litru. Paráda. Připomínáme, že jsme samozřejmě mohli čistě elektrický mód vynutit zmáčknutím tlačítka – ale byli jsme zvědaví na „přirozené“ chování. Protože jsme už večer auto neměli kde nabít, jeli jsme ráno do práce přes město primárně na benzin v režimu klasického hybridu. Průměrná spotřeba při 15 km přes Prahu byla 6,3 litru, zpět oklikou 22 km 6,7 litru. To je pořád dost slušné – městské kolony jsou totiž místem, kde se hybridy cítí jako doma. Popojíždějí na elektřinu, když stojí, nemají nastartováno. A večer jsme ještě vyrazili na další cestu – po nočních okreskách jsme ujeli 86 km a dostali se na rovných 6 litrů (průměr 90 km/h). Zmenšený kufr a nádrž Zavazadlový prostor liftbacku se zmenšil z 625 na 485 litrů (u kombi je to 660–510). Baterie jsou sice uloženy před zadní nápravou v podlaze, pod kufrem je však palivová nádrž, zmenšená o 20 litrů na rovných padesát. Rozdíl je papírově značný, v praxi to zdaleka není tak zlé. Kufr je sice mělčí, ale pořád dost dlouhý, pod podlážkou v přední části je ještě rozměrná schránka na kabely. Ty při cestě na dovolenou můžete nechat doma. LED Matrix světlomety fungují špičkově – mají skvělý dosah, což je z fotky zřejmé, a v podstatě neustále se dá jet na dálková světla. Chytrá elektronika jen vypínáním segmentů zajišťuje, abyste neoslňovali protijedoucí řidiče. Vzadu pak jsou dynamické LED blinkry. Kabina je až na tlačítka u řadicí páky úplně stejná jako u běžného superbu. Akumulátor skoro v podlaze těsně před zadní nápravou – je cítit. Zvlášť při dynamičtější jízdě vnímáte v zatáčkách přenášení váhy ze strany na stranu a „těžký“ zadek. Není to ale nic dramatického, jezdit svižně se bez problémů dá, od toho má koneckonců superb režim Sport, v němž oba motory podají svůj nejvyšší výkon a tlumiče i řízení ztuhnou. Vyvážení auta je ale dobré – elektromotor je naopak vpřed, a spolu s dalšími komponenty váží dalších asi 120 kg. Těch 260 kg je celkový rozdíl mezi superbem 1.5 TSI (1 417kg) a plug-in hybridem (1 677 kg). Na druhou stranu, vyšší váha podvozku má vliv i na lepší tlumení. Tlumiče jsou výkonnější a i v komfortním módu se auto houpe méně než běžný superb; celkově je plavnější a nedrncá ani při běžném nastavení. Co nás štvalo Superb nás většinou překvapoval pozitivně, přesto se našlo pár otravných drobností. Například parkování s dvouspojkovou (zde vlastně trojspojkovou) automatickou převodovkou DSG. Jde to mnohem hůř než s vlastní nohou – jemné couvání do těsných mezer je problém, auto vždy cukne víc, než potřebujete. Na to si u „dvouspojek“ stěžujeme už léta. A za zlepšení a zjednodušení by stálo startování tlačítkem. Po jeho zmáčknutí totiž auto ještě není připraveno vyrazit, je nutné znovu mačkat, aby se rozsvítil nápis Ready. Toho si nejdřív ani nevšimnete, a tak zmateně šlapete na plyn, vyřazujete, zařazujete... Dalším stiskem se auto zase vypne, takže celou proceduru opakujete...