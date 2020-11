VW rozšíří výrobu v Bratislavě. Touareg a Karoq doplní Passat a Superb

„Rozhodli jsme se zvýšit kapacitu v Bratislavě,“ řekl časopisu ředitel koncernu Herbert Diess. „Také kvůli koroně jsme přehodnotili požadavky na kapacitu a v současnosti nepotřebujeme další závod,“ dodal.



Diess ocenil umístění na Slovensku, které podle něj ve srovnání s Tureckem neznamená žádnou nevýhodu ohledně nákladů. Jedinou nevýhodou je, že Volkswagen doufal, že díky turecké továrně se mu podaří získat větší podíl na tamním trhu.

Volkswagen zrušil plán na výstavbu nového závodu v Turecku v létě kvůli koronaviru (psali jsme zde). V závodě se měly vyrábět hlavně modely Passat a Škoda Suberb, jejichž novou generaci vyvinou v Mladé Boleslavi (čtěte podrobnosti). To tedy podporuje neoficiální informace, že se výroba obou spřízněných modelů přestěhuje do Bratislavy. O stěhování výroby vrcholového modelu Škody z Kvasin dlouhodobě mluví také odborový předák Jaroslav Povšík. Stěhování výroby Superbu připustil v uplynulém týdnu v rozhovoru pro ČT také nový šéf značky Škoda Thomas Schäfer. „Bez ohledu na to, kde se bude vyrábět, bude další Superb vyvíjet Škodovka,“ dodal.

Volkswagen patří na Slovensku k největším zaměstnavatelům. V zemi montuje velká SUV Audi Q7 a Q8 a Volkswagen Touareg a také malá městská auta Seat Mii a VW Up!, včetně elektrické Škody Citigo. Slovenská továrna Volkswagenu také zahájila v říjnu výrobu Škody Karoq (čtěte zde).