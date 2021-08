Kutnarová: Mrzí mě veřejné narážky, že ženy naplňuje jen vaření a uklízení

V poslední době slýcháme o nedostatku stavebního materiálu, je drahý a lidé si na něj často musí počkat i několik týdnů. S jakými materiály je nyní zejména problém?

Výrobci stavebních materiálů obvykle na jaře mírně zdražují, ale letošní skokový růst cen zaskočil i nás. Především u výrobků ze dřeva, plastů, oceli a hliníku. Je to pro nás docela složité období. Obvykle se soustředíme na to, abychom co nejvíce prodávali, teď na to, abychom měli co prodávat.

Je to důsledek pandemie covidu-19? Lidé zůstali doma, omezila se výroba, přeprava…

Dodavatelské řetězce, zvlášť ve stavebnictví, se letos ukázaly jako poměrně nestabilní a citlivé na vnější vlivy. Roli hrálo omezení výrob z důvodu pandemie, obav z blížící se recese, ale i třeba nepříznivé počasí a předtěžení dřeva kvůli kůrovci. A do toho přišel jedinečný celosvětový růst poptávky, kdy se zvláště v oblasti bydlení začalo více rekonstruovat a stavět.

Situaci v Čechách i na Slovensku zhoršilo také to, že v některých zemích, například v Maďarsku, reagovali na nárůst cen a nedostatek stavebního materiálu omezením jeho exportu, což vnímáme jako poměrně krátkozraké a krok zpět. Podobné zásahy zkomplikují situaci v sousedních zemích a začnou i místní výrobce brzy limitovat v investicích a inovacích.

Vidíte něco pozitivního, co koronavirová pandemie přináší, nejen ve Vaší firmě, ale v celé společnosti?

V mém okolí několika lidem zemřeli jejich blízcí, a tak, i když se DEKu v podnikání v minulém roce relativně dařilo, zdráhám se hledat na pandemii pozitiva.

Musela jste vy osobně nějak změnit svůj denní rytmus během pandemie?

Tím, že byly univerzity většinu roku zavřené, vrátily se moje dvě starší děti na několik měsíců zpět do Prahy a doma bylo veseleji. Syn i dcera navíc rádi vaří, tak jsme poslední rok měli doma skoro každý den teplou večeři.

Stavebnictví ekonomiku nenastartuje

Teď se sice mluví o krizi ve stavebnictví, ale určitě je jiná než ta předcházející po roce 2008, kdy krachovaly firmy kvůli celosvětové finanční krizi. Lze tato dvě období nějak srovnat?

Velká finanční krize měla velmi odlišný původ a řešení od situace, ve které se nacházíme dnes. Krize v roce 2008 byla pro nás velmi stresující. Stavebnictví se nedařilo a zároveň je obchod se stavebním materiálem kapitálově velmi náročný. Obávali jsme se, jak budou na krizi reagovat naše banky. Naštěstí se nám díky rychlým úsporným opatřením povedlo toto období zvládnout docela dobře.

Loňský i letošní rok byly a budou pro stavebnictví určitě velmi turbulentní, ale zároveň se staví všude kolem, a to nás naplňuje optimismem. Nálada ve společnosti je jiná, než tehdy byla v situaci s osmiprocentní nezaměstnaností.



Někteří analytici hovoří o tom, že právě stavebnictví by po koronavirové krizi mohlo nastartovat celou ekonomiku. Co si myslíte vy?

Stavebnictví naopak reaguje na nálady ve společnosti se zpožděním. Když se firmám a domácnostem daří, až za rok nebo dva se začne investovat a stavět. Povolení u nás trvají dlouho. Když se ekonomice v krizi nedaří, přestávají se povolovat nové stavby, ale než se dostaví již zahájené, trvá to další rok nebo dva. Navzdory velké nejistotě se proto i při pandemii stále stavělo a dokončovaly se rozestavěné stavby.

Náš výhled do následujících letech je ale optimistický, v ekonomice je nahromaděno velké množství volných peněz, které budou často investovány do výstavby, ať už průmyslové nebo bytové.

V oboru působíte více než 25 let, ale stavebnictví je víceméně doménou mužů. Bylo pro Vás jako ženu náročné se v tomto oboru prosadit?

Pro mě osobně nebylo, což je jednak dáno mojí povahou, ale také tím, že mě strašně baví práce. O to více mě mrzí, když vidím, kolik žen od jejich seberealizace odrazují každodenní narážky ve veřejném prostoru typu, že všechny ženy naplňuje vaření a uklízení.

V mém okolí koordinovaly stavbu svého rodinného domu nebo přestavbu bytu většinou ženy. Nemluvě o vybavení domu a výběru povrchů a zařízení, to chápu jako vyloženě doménu českých žen. Petra Kutnarová spolumajitelka Stavebnin DEK

Nesnažili se vás muži poučovat nebo zkoušet, jestli vůbec víte, jak se staví základy domu a podobně?

Já osobně jsem typ člověka, který ví všechno sám nejlépe. (smích) V DEKu máme mnoho stavařů i stavařek, kteří na rozdíl ode mě tento obor vystudovali a skvěle mu rozumí.

Jsou ženy ve stavebnictví stále spíše rarita?

V mém okolí koordinovaly stavbu svého rodinného domu nebo přestavbu bytu většinou ženy. Nemluvě o vybavení domu a výběru povrchů a zařízení, to chápu jako vyloženě doménu českých žen. Stavebnictví je ve vztahu k rovným příležitostem vůbec zvláštní obor. Tím, že v něm pracují zdravě sebevědomí muži, nemají obvykle potřebu řešit, že když žena neuzvedne pytel cementu, tak nemůže pracovat na manažerské pozici stejně dobře jako muž.

Vidíte podobnou rovnost příležitostí i jinde?

Řekla bych, že v jiných oblastech je situace složitější. Mrzí mě, že ani po sto letech od zavedení volebního práva žen, dosud nejsou v politice ženy zastoupeny rovnocenně. V našem politickém systému ovládaném muži se o rovné příležitosti hovořit nedá, protože u nás o zvolení jednotlivců rozhodují ve skutečnosti politické strany, nikoli primárně voliči. Jsem velkým zastáncem toho, abychom uzákonili pozitivní diskriminaci pro ženy v parlamentu, abychom pomohli vykompenzovat reálné překážky, které brání ženám ve férovém politickém zastoupení. Máme uzákoněno férové zastoupení dle volebních okrsků, ale nikoliv v politice.

První práce v třinácti

Jak jste se ke stavebnictví vůbec dostala?

Před revolucí naštěstí nikdo moc neřešil, kdo práci ve skutečnosti dělá, takže jsem mohla, ještě než mi bylo patnáct let, o víkendech roznášet noviny a také umývat nádobí v místní cukrárně. Každý den po škole jste mě mohli najít ve výkupu lahví a o prázdninách na recepci karlovarských hotelů. O prázdninách bylo snadné najít práci v porcelánkách v Německu, na což dodnes strašně ráda vzpomínám, bavilo mě dumat a zkoušet, jak by se dala výroba hrnečků zrychlit.

Když jsem pak začala studovat VŠE v Praze, měla jsem najednou stále strašně volného času, studium jsem si o rok urychlila a našla jsem si také práci jako telefonní operátorka. Díky tomu, že se jednalo o práci v noci, tak jsem stále měla hodně volného času přes den, a tak jsem se na inzerát přihlásila do DEKu. Kde jsem po dokončení univerzity zůstala dodnes.

Moje rada pro mladé ženy, které mají chuť pracovat na manažerské pozici, je, že bez pravidelné pomoci doma, se plnohodnotná manažerská práce zvládnou nedá, pokud se nechcete uštvat. Petra Kutnarová spolumajitelka Stavebnin DEK

Jaká byla vaše role v začátcích DEKu?

Stejně jako ve většině start-upů jsme všichni dělala všechno, co bylo zrovna potřeba. U našich dodavatelů jsem objednávala zboží, vystavovala zákazníkům faktury, vedla účetnictví, jednala s bankami nebo řešila pohledávky.

Jaká je vaše firemní role nyní?

Musím si více než dříve dávat pozor, abych své kolegy tolik nemikromanažovala. Hlavně proto, že většinu věcí dělají ostatní lépe než já. Daří se mi to se střídavými úspěchy. (smích) Kromě běžných každodenních činností trávím velkou část svého času rozvojem naší pobočkové sítě. V posledních letech se také čím dál více věnuji akvizicím.

Receptem na úspěch je podpora a láska

Časopis Forbes vás označil jako desátou nejvlivnější ženu Česka. Těší vás toto ocenění?

Těší mě to a velmi oceňuji, že novináři připravují tyto žebříčky nebo seriály jako je tento a snaží se tak inspirovat mladé ženy k tomu, aby svou realizaci hledaly nejen v tradičních ženských rolích. Pro DEK by bylo skvělé, kdyby se o manažerské pozice ucházelo více žen než dnes.

Petra Kutnarová Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze obor Mezinárodní obchod a právo

Do Stavebnin DEK přišla v začátcích firmy v roce 1994 a pracuje v ní dodnes

Prodejce stavebnin DEK je nyní jedničkou na českém trhu

Firmu vlastní spolu s bývalým manželem Vítem Kutnarem, se kterým má čtyři děti

V žebříčku nejvlivnějších žen v Česku ji časopis Forbes v posledních letech zařazoval do top dvacítky. V roce 2021 postoupila na 10. místo

Je nějaká rada, kterou by dala současná Petra Kutnarová, svému mladšímu já, tedy dejme tomu dívce, která skončila studia a rozhlíží se po svém prvním zaměstnání či uplatnění?

Znám mnoho úspěšných lidí, kteří do své první práce nastoupili třeba až ve 25 letech, takže nechci svoji cestu radit jako univerzálně ideální pro všechny.

Ale díky tomu, že jsem už od třinácti let pořád někde pracovala, tak jsem po dokončení univerzity měla mnoho zkušeností z více či méně úspěšných firem. Kdybych mohla něco poradit rodičům budoucích podnikatelů a podnikatelek, tak já jsem těm svým velmi vděčná, že mě vždy bezvýhradně milovali a podporovali ve všem, co jsem si usmyslela.

Co je podle vás nezbytné pro úspěch?

Při hledání práce si vyberte tu, na kterou jste šikovní a baví vás. A moje rada pro mladé ženy, které mají chuť pracovat na manažerské pozici, je, že bez pravidelné pomoci doma, se plnohodnotná manažerská práce zvládnou nedá, pokud se nechcete uštvat.

Vraťme se zpět ke stavebnictví. Trendy se předpokládám i zde vyvíjejí s dobou a technickým pokrokem. Jak se změnily během let, co se v oboru pohybujete?

Naši první zákazníci museli přijet do naší kanceláře v Střešovicích, zboží zaplatit, a pak si ho dojet vyzvednout na druhou stranu Prahy až do Běchovic, kde jsme si pronajali náš první sklad. Dnes už by žádný zákazník takto stavební materiál nakupovat nechtěl. V našich prodejnách se snažíme dělat maximum, aby od nás zákazníci odjížděli do 10 minut. Velkým trendem posledních let je, že si naši zákazníci od nás raději stroje a nářadí spíše půjčují, než aby si pořizovali vlastní.

Stavebnictví je odpovědné za 40 procent CO2

V čem vidíte ve stavebnictví potenciál do budoucna? Ať už na českém trhu nebo celosvětově?

Stavebnictví je bohužel v této chvíli odpovědné téměř za čtyřicet procent světových emisí oxidu uhličitého. Ocel, cement a sklo, při jejichž výrobě CO 2 vzniká nejvíce, jsou ve stavebnictví v nejbližší budoucnosti nahraditelné. Pevně věřím, že se brzy vědcům povede najít řešení, aby nebylo nutno oxid uhličitý do ovzduší vypouštět.

Jakým směrem se bude do budoucna vyvíjet Vaše firma?

Počítáme, že v následujících pěti letech budeme stále ještě silně růst organicky a budeme díky naší aktivitě a dobrým cenám prodávat stále více stavebního materiálu. Později se začne nejspíše stejně jako u většiny velkých firem zvyšovat podíl akvizičního růstu, tedy budeme více nakupovat menší či větší firmy.

A dostupnost materiálů? Můžeme čekat na konci roku třeba zlepšení?Turbulentní cenové období bude vzhledem k vysoké poptávce nejspíše trvat až do konce letošní stavební sezony, ani pak výrobci stavebního materiálu své ceny pravděpodobně na předcovidovou úroveň nevrátí. Co se týče dostupnosti, situace se v červenci o něco zlepšila u plastů, dřeva a hliníku. Zároveň se ale bohužel začaly prodlužovat termíny dodání u střešních krytin, čedičových izolací a střešních oken, především z důvodu nedostatku přepravních kapacit po celé Evropě. Předpokládáme, že u oceli bude stabilizace trvat ze všech komodit nejdéle.

Je léto, čas dovolených. I když ve stavebnictví je nyní předpokládám hlavní sezona. Trávíte tyto měsíce v práci, nebo si najdete čas odpočinek?

V létě s rodinou většinou za nějakým dobrodružstvím vyrážíme, ale většinu času na dovolené pracuji.

Jakou činností si takzvaně čistíte hlavu?

Nějakou prací, u které se moc nemusí přemýšlet, třeba účtuji přijaté faktury za cihly a dumám, jak by se daly účtovat rychleji.