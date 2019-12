Volba Sportovce roku je dvoukolová, v prvním dějství sportovní novináři vybírají z neomezeného okruhu desítku nejlepších. Druhé kolo pak určí konečné pořadí vybraných sportovců. V kategorii kolektivů je finálová nominace jen tříčlenná.

Současně se Sportovcem roku je vyhlašována Cena Emila Zátopka pro sportovní legendu. Prvním vítězem se stal v roce 2000 sám Emil Zátopek, po něm byly do síně slávy uvedeny další významné osobnosti českého sportu.

Historičtí vítězové ankety Sportovec roku

1959 - Vladimír Jirásek (vodní slalom)

1960 - Eva Bosáková (sportovní gymnastika)

1961 - Josef Mikoláš (lední hokej) a hokejisté ČSSR

1962 - Eva a Pavel Romanovi (krasobruslení) a fotbalisté ČSSR

1963 - Václav Kozák (veslování) a házenkáři Dukly

1964 - Věra Čáslavská (sportovní gymnastika) a volejbalisté ČSSR

1965 - Ludvík Daněk (atletika) a hokejisté ČSSR

1966 - Věra Čáslavská (sportovní gymnastika) a volejbalisté ČSSR

1967 - Věra Čáslavská (sportovní gymnastika) a házenkáři ČSSR

1968 - Věra Čáslavská (sportovní gymnastika) a hokejisté ČSSR

1969 - Milena Rezková (atletika - skok do výšky) a hokejisté ČSSR

1970 - Ladislav Rygl (severská kombinace)

1971 - Ondrej Nepela (krasobruslení)

1972 - Ludvík Daněk (atletika)

1973 - Jan Kodeš (tenis)

1974 - Vítězslav Mácha (zápas)

1975 - Karel Kodejška (skoky na lyžích)

1976 - Anton Tkáč (dráhová cyklistika)

1977 - Vítězslav Mácha (zápas)

1978 - Anton Tkáč (dráhová cyklistika) a trophy team motocyklové Šestidenní

1979 - Jan a Jindřich Pospíšilové (kolová)

1980 - Ota Zaremba (vzpírání) a fotbaloví olympionici ČSSR

1981 - Jarmila Kratochvílová (atletika) a cyklisté silničáři

1982 - Imrich Bugár (atletika) a trophy team motocyklové Šestidenní

1983 - Jarmila Kratochvílová (atletika) a tenistky ČSSR

1984 - Květa Jeriová (běh na lyžích) a lyžařská štafeta žen ČSSR

1985 - Petr Jirmus (letecká akrobacie) a hokejisté ČSSR

1986 - Jozef Pribilinec (atletika) a stíhací družstvo cyklistů ČSSR

1987 - Jiří Parma (skoky na lyžích) a volejbalistky ČSSR

1988 - Jozef Pribilinec (atletika) a lyžařská štafeta mužů ČSSR

1989 - Attila Szabó (rychlostní kanoistika) a lyžařská štafeta mužů ČSFR

1990 - Jozef Lohyňa (zápas ve volném stylu) a fotbalisté ČSFR

1991 - Radomír Šimůnek (cyklokros) a stolní tenisté ČSFR

1992 - Robert Změlík (atletika - desetiboj) a hokejisté ČSFR

1993 - Jan Železný (atletika - oštěp) a skokani na lyžích ČSFR

1994 - Dominik Hašek (lední hokej) a družstvo sportovních střelců ČR

1995 - Jan Železný (atletika - oštěp) a fotbalisté ČR

1996 - Martin Doktor (kanoistika) a fotbalisté ČR

1997 - Tomáš Dvořák (atletika - desetiboj) a hokejisté ČR

1998 - Dominik Hašek (lední hokej) a hokejisté ČR

1999 - Tomáš Dvořák (atletika - desetiboj) a fotbalisté ČR

2000 - Jan Železný (atletika - oštěp) a hokejisté ČR

2001 - Jan Železný (atletika - oštěp) a hokejisté ČR

2002 - Aleš Valenta (akrobatické lyžování) a fotbalisté ČR do 21 let

2003 - Pavel Nedvěd (fotbal) a fotbalisté ČR

2004 - Roman Šebrle (atletika) a fotbalisté ČR

2005 - Jaromír Jágr (lední hokej) a hokejisté ČR

2006 - Kateřina Neumannová (běh na lyžích) a hokejisté ČR

2007 - Martina Sáblíková (rychlobruslení) a fotbalisté ČR do 20 let

2008 - Barbora Špotáková (atletika - oštěp) a fotbalisté Slavie

2009 - Martina Sáblíková (rychlobruslení) a tenisté ČR

2010 - Martina Sáblíková (rychlobruslení) a hokejisté ČR

2011 - Petra Kvitová (tenis) a tenistky ČR

2012 - Barbora Špotáková (atletika - oštěp) a tenisté ČR

2013 - Zuzana Hejnová (atletika - překážky) a tenisté ČR

2014 - Petra Kvitová (tenis) a tenistky ČR

2015 - Zuzana Hejnová (atletika - překážky) a tenistky ČR

2016 - Lukáš Krpálek (judo) a tenistky ČR

2017 - Gabriela Koukalová (biatlon) a česká reprezentace v malém fotbalu

2018 - Ester Ledecká (snowboarding a alpské lyžování) a tenistky ČR

2019 - Lukáš Krpálek (judo) a basketbalisté ČR



Cena Emila Zátopka:

2000 - Emil Zátopek

2001 - Věra Čáslavská

2002 - Jiří Raška

2003 - Dana Zátopková

2004 - Ivan Hlinka

2005 - Josef Masopust

2006 - Martina Navrátilová

2007 - Hokejoví mistři světa z roku 1947

2008 - Jan Železný

2009 - Ája Vrzáňová

2010 - Eva Bosáková

2011 - Jan Kodeš

2012 - Československá fotbalová reprezentace 1962

2013 - Jarmila Kratochvílová

2014 - Miloslava Rezková-Hübnerová

2015 - Jaroslav a Jiří Holíkové

2016 - Alois Hudec

2017 - Zlatí házenkáři z MS roku 1967

2018 - Jana Novotná

2019 - Jiří Daler