Jak daleko máte terč? Pastrňák obdivuje biatlonisty, Ledeckou i Sáblíkovou

Nový ročník NHL začne 13. ledna 2021, on však kvůli operaci kyčle naskočí nejspíš až o měsíc později.

David Pastrňák, Sportovec roku 2020. Jak vám to zní?

Pro mě je to obrovská čest a moc si toho cením. Vím, že není běžné, aby v této anketě uspěl sportovec z kolektivních sportů. Mám velký respekt ke všem našim sportovcům a zvlášť těm, kteří reprezentují zemi. Už jenom se ocitnout v desítce nejlepších, je něco, čeho si neskutečně vážím. Jako dítě bych si to ani ve snu nepředstavil a teď patřím k těm, kteří dělají to, co milujeme, a ještě se i sportem můžeme živit.

O vítězi hlasují novináři. Koho byste dal na první místo vy?

Martinu Sáblíkovou nebo Ester Ledeckou. Mezi nimi bych se rozhodoval, protože k oběma chovám obrovský respekt. Je naprosto neuvěřitelné, že Ester dokáže zvládat dva sporty najednou, které jsou tak odlišné, a přesto v obou konkuruje celému světu. A od Martiny Sáblíkové bych chtěl mít - stejně jako každý sportovec - její vůli.

Mezi týmy vyhráli biatlonisté. Jaký vy byste byl biatlonista?

Strašný. Nedávno jsme hráli vědomostní hru a já vůbec nevěděl, jak je vzdálený terč (biatlonistka Markéta Davidová, která rozhovor poslouchala: Z toho si nic nedělejte, to taky nevím, jak jsou daleko a jak velké. To k biatlonu nepotřebujete). No jo, ale já v životě ani nestál na lyžích, nikdy jsem nebyl na horách. To je jedna z věcí, kterou bych po kariéře chtěl udělat. Naučit se lyžovat či jezdit na snowboardu. Jinak musím říct, že se na biatlon moc rád koukám, baví mě. Vím, čím si musí závodníci projít, kolik těžké dřiny se za tím vším skrývá.

Biatlon tedy ne, ale jaký jiný sport by vás bavil?

Miluji fotbal a tenis. Možná bych mohl zkusit krasobruslení, mám na to výbornou postavu. Ale vážně - chtěl bych hrát tenis, nebo se stát fotbalovým brankářem, protože tím jsem chtěl být odmalička. Baví mě to víc než hokej.

V září vám operovali kyčel. Kdy plánujete návrat na led?

V půlce ledna a do zápasů bych mohl naskočit o měsíc později. Snad by to mohlo být i dřív. Jsem mladý, tak se třeba uzdravím o trošku rychleji. Teď se soustředím, abych se vrátil v co největší formě. Na sezonu se všichni těšíme, protože budeme mít nové týmy v divizích, aby cestování nebylo tak daleké.

Co si přejete pod stromečkem?

Mně spíš dělá radost dárky rozdávat. Sám si nic nepřeji. Vždycky se mě ale ptají, co chci, já mlčím a pak jsem naštvanej, že jsem dostal zase ponožky. Ale mám všechno, co potřebuji - zdravou rodinu a šťastné lidi kolem sebe.

A po hokejové stránce?

Aby lidi mohli zpět na stadiony, bez nich to nebylo ono. A abych navázal na svou životní sezonu, kdy jsem si hokej užíval, měl z něj radost, protože pak vím, co dokážu.