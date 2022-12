Vadlejchova povedená sezona. Ale ještě nemám vše, chci přivézt zlato, říká

Pro zisk nejcennějšího kovu je připraven udělat vše, a tak Vadlejch ani teď nezahálí a po povedené sezoně je už zpátky v tréninkovém zápřahu.

„Před pár dny jsme se vrátili z Lanzarote, teď nás čeká příprava v Česku v Nymburku, pak bude nějaké delší teplo v Africe,“ poznamenal na galavečeru pro nejlepší sportovce Česka.

Nejcennější je pro Vadlejcha hlavně zdraví, které se ho naštěstí v poslední době drží, což je s ohledem na předešlé roky, kdy ho trápila různá zranění, velká výhoda.

„Opravdu jsem pořád zdravý, neustále se o sebe starám. Jsem za to opravdu rád, protože u oštěpařů jsou bolístky bohužel dost časté.“

Největší ambice bude Vadlejch mít na srpnovém mistrovství světa v Budapešti.

„Určitě to je největší cíl. Když se povede mistrovství světa, tak je celá sezona skvělá. Pokud zůstanu zdravý a odtrénuju všechno, co mám a co chci, tak se můžu stále posouvat. Těch devadesát metrů bych chtěl hodit víckrát, a kdyby se mi to povedlo právě v Budapešti, určitě bych byl šťastný.“

Spokojenost a pohoda jsou faktory, které Vadlejcha posunují k výborným výsledkům a k jejich splnění mu podle jeho slov napomáhá hlavně manželka Lucia s osmiměsíční dcerou Emmou.

„Rodinná pohoda je pro mě základ úspěchu, kdybych neměl doma takovou podporu, jakou mám, tak bych rozhodně nebyl tam, kde jsem teď.“

Vadlejch byl jediným českým atletem, který z letošního mistrovství světa přivezl medaili. V teple amerického Eugene se mu na krku houpal bronz, o stupínek cennější kov mu utekl o pouhé čtyři centimetry.

Oštěpař Jakub Vadlejch skončil v anketě Sportovec roku 2022 na čtvrtém místě.

O měsíc později už se druhého místa dočkal, mezi nejlepšími oštěpaři z Evropy nestačil jen na Němce Webera a rozšířil sbírku stříber z mistrovství světa 2017 a olympijských her 2021 o další cenný kousek.

„Znovu jsem posunul své nejlepší umístění, ze dvou velkých akcí jsem přivezl dvě medaile. Na druhou stranu je přede mnou ještě spousta práce, chci nejcennější kov.“

Hned v letošním prvním závodě v katarském Dauhá se mu sice podařilo překonat bájnou devadesátku, ale on otevřeně říká: „Splnil jsem si tím velký cíl, ale mířím ještě dál.“

Možná za světovým rekordem? Už 26 let ho drží Vadlejchův trenér Jan Železný. „Trochu to pokazil tím, že hodil 98 metrů, to je obrovská výzva,“ usmíval se dvaatřicetiletý oštěpař.

„Nevěřím tomu, že bych ho někdy překonal, ale snad se ještě posunu, další meta je 91 metrů.“