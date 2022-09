Vadlejch byl ve finále Diamantové ligy druhý za Čoprou, Špotáková pátá

Finále atletické Diamantové ligy v Curychu: MUŽI 100 m (vítr -0,3 m/s): 1. Bromell (USA) 9,94, 2. Blake (Jam.) 10,05, 3. Brown (Kan.) 10,06. 200 m (-0,6 m/s): 1. N. Lyles (USA) 19,52, 2. Brown, 3. Ogando (Dom. rep.) oba 20,02. 400 m: 1. James (Gren.) 44,26, 2. Deadmon 44,47, 3. Norwood (oba USA) 44,66. 800 m: 1. Korir (Keňa) 1:43,26, 2. Arop (Kan.) 1:43,38, 3. Wightman (Brit.) 1:44,10. 1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:29,02, 2. Cheruiyot (Keňa) 3:30,27, 3. Hoare (Austr.) 3:30,59. 110 m př. (-1,0 m/s): 1. Holloway (USA) 13,02, 2. Broadbell 13,06, 3. Parchment (oba Jam.) 13,26. 400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 46,98, 2. Rosser 47,76, 3. Allen (oba USA) 48,21. 3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:07,67, 2. Wale (Et.) 8:08,56, 3. Kibiwot (Keňa) 8:08,61. Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 607, 2. Guttormsen (Nor.) 586, 3. Nilse (USA) 581. Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 842, 2. Dendy (USA) 818, 3. Massó (Kuba) 805. Trojskok: 1. Díaz Hernández (Kuba) 17,70, 2. Pichardo (Portug.) 17,63, 3. Díaz Fortun (Kuba) 17,60. Disk: 1. Čeh (Slovin.) 67,10, 2. Weisshaidinger (Rak.) 65,70, 3. Gudžius (Lit.) 65,28. Oštěp: 1. Čopra (Indie) 88,44, 2. Vadlejch (ČR) 86,94, 3. Weber (Něm.) 83,73 ŽENY 100 m (-0,8 m/s): 1. Fraserová-Pryceová 10,65, 2. Jacksonová (obě Jam.) 10,81, 3. Ta Louová (Pobř. Slon.) 10,91. 200 m (-0,9 m/s): 1. Jacksonová 21,80, 2. Thomasová 22,38, 3. Clarková (obě USA) 22,42. 400 m: 1. Paulinová 48,99, 2. Cofilová (obě Dom. rep.) 49,93, 3. Williamsová (Bar.) 49,98. 800 m: 1. Moraaová (Keňa) 1:57,63, 2. Gouleová (Jam.) 1:57,85, 3. Hurtaová (USA) 1:58,47. 1500 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 4:00,44, 2. Mageeanová (Ir.) 4:01,68, 3. Hailuová (Et.) 4:01,73. 100 m př. (-0,3 m/s): 1. Amusanová (Nig.) 12,29, 2. Jonesová (USA) 12,40, 3. Andersonová (Jam.) 12,42. 400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 53,03, 2. Woodruffová (Pan.) 53,72, 3. Russellová (Jam.) 53,77. 3000 m př.: 1. Getachewová (Et.) 9:03,57, 2. Yaviová (Bahr.) 9:04,47, 3. Cherotichová (Keňa) 9:06,14. Výška: 1. Mahučichová 203, 2. Geraščenková (obě Ukr.), 3. Olyslagersová (Austr.) obě 194. Dálka: 1. Vuletaová (Srb.) 697, 2. Sagniaová (Švéd.) 655, 3. Burksová (USA) 654. Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 15,28, 2. Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,96, 3. Rickettsová (Jam.) 14,85. Disk: 1. Allmanová (USA) 67,77, 2. Perkovičová (Chorv.) 67,31, 3. Cáová (Portug.) 63,34. Oštěp: 1. Wingerová (USA) 64,98, 2. Barberová (Austr.) 63,72, 3. Kitagučiová (Jap.) 63,56, ...5. Špotáková (ČR) 59,08.