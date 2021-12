Šestnáct gólů po podzimu? To jsem nečekal. Schick i o cílech pro jaro

Pětadvacetiletý reprezentační fotbalista prožívá snové období.

V německé lize zvládl před zimní přestávkou fantastických 16 gólů ve 14 zápasech, jen nadpozemský Lewandowski z Bayernu je o tři trefy lepší.

I tak je Schick zkrátka hit, o čemž svědčí nejen 7. místo v anketě Sportovec roku, ale třeba i zařazení mezi stovku nejlepších fotbalistů roku podle deníku The Guardian.

„Samozřejmě vnímám, co se okolo mě v posledních týdnech děje,“ prohodil s tím, že tabulku střelců pochopitelně sleduje. „Je to příjemné, ale sezona je dlouhá. Je před námi strašně moc zápasů. Uvidíme, jak se všechno vyvine.“

Změnilo se pro vás něco? Cítíte od soupeřů třeba větší respekt?

Naši soupeři si před zápasy asi ukazují, kde se pohybuju, z jakých pozic dávám góly. Obránci se možná snaží být na mě víc připravení, ale neřekl bych, že jde o něco speciálního.

Co vaše postavení v klubu? Stojí vše na vás?

Neřekl bych, že by to bylo celé o mně. Nějaké postavení v klubu mám, ano, ale proto, že mi je už pětadvacet a máme dost mladý kádr.

Po povedeném mistrovství Evropy se od vás očekávalo, že na pětigólové představení navážete. Ale čekal jste vy sám, že branek dáte hned šestnáct?

Přiznám se, že to bude až takhle, že budu mít šestnáct gólů po půlce sezony, to jsem úplně nečekal. Po Euru jsem ale samozřejmě měl velkou chuť a byl jsem připravený tak, že góly dávat chci, že je dávat budu. Před sezonou jsem měl cíl pohybovat se kolem dvaceti.

Cítil jste po Euru větší tlak na vaše výkony?

Je otázka, co kdo očekával. Myslím, že to bylo něco ve smyslu: Povedlo se mu Euro, nebylo to jenom štěstí? Dokáže to i v bundeslize? Pod určitým tlakem jsem byl, ale Euro mi dodalo hlavně velké sebevědomí a chuť do práce. Během krátké dovolené jsem si chvíli odpočinul, ale už během ní jsem na sobě pracoval, abych byl připravený a nemusel nic dohánět. Musím říct, že i to je důvod, proč jsem do sezony naskočil takhle.

Jedním z ikonických momentů šampionátu je váš gól z půlky proti Skotsku. Kolikrát jste ho už viděl?

Když jsme byli ještě na Euru, tak samozřejmě hodněkrát. Ale dá se říct, že na něj narážím pořád. Pořád se někde objevuje.

Na co se těšíte v příštím roce? Může to být i mimofotbalové.

Těžko říct. Momentálně žiju hlavně fotbalem, takže první, co mě napadne, je březnová baráž se Švédskem. Jde nám o postup na mistrovství světa, což je hodně důležité.

Počítáte s tím, že se v ní na vás bude hodně spoléhat?

Bude to obtížné, rozhodne momentální forma, zdravotní stav a tak dále. Bude hrozně důležité, jak se tyhle okolnosti sejdou dohromady. A s očekáváním počítám. Lidi asi budou spoléhat na to, že naši snahu nějakými góly podpořím. Jsem na to připravený.