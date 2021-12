Veliká příležitost, snad Česko poblázníme, těší se Palyza na EuroBasket

Basketbalisté si výhru vysloužili senzačním postupem na olympijské hry v Tokiu, pod pět kruhů se probojovali poprvé v samostatné české historii.

„Chtěl bych za nás hráče poděkovat všem lidem, kteří nám fandí. Na poli kolektivních sportů to v Česku nemáme jednoduché, ale v posledních letech jsme dosáhli na neskutečné úspěchy. Účast na olympiádě mezi nejužší špičkou byla neuvěřitelná,“ povídal Palyza.

Reprezentace se sešla na konci listopadu při kvalifikaci o mistrovství světa 2023, stihli jste se ohlédnout za olympijským zážitkem?

Čekal jsem, že tahle otázka přijde, protože hodně lidí zajímá, jak se bilancuje nad tak úžasnou věcí. Ale zatím k tomu nedošlo, protože hodně kluků, kteří nás na olympiádě reprezentovali, bohužel na srazu nebyli, protože jsou různě rozlítaní po světě a plní si klubové povinnosti.

V září příštího roku bude Česko spolupořádat EuroBasket, už tahle akce mezi vámi rezonuje?

Ano, už od doby, co jsme se o ní dozvěděli. Může to být absolutní vrchol celé generace. Z týmu cítím, že každý hráč se připraví tak, že tam podá své maximum. Budeme chtít náročného českého fanouška uspokojit.

Jaké to tedy bude hrát před domácím publikem?

Vždycky je speciální, když takhle velkou akci pořádáte doma. Během mistrovství světa nebo olympiády jsme vnímali, že se nám povedlo na pár dní nebo týdnů pobláznit český národ sportem, kterým to není úplně obvyklé. Takže věřím, že se to přenese i do příštího roku a že nás fanoušci budou podporovat, protože příležitost to bude opravdu veliká.

Co bude klíčové pro úspěch?

Abychom všichni byli zdraví a načasovali jsme formu, což si myslím, že nebude problém, protože v září už se všichni připravují na klubovou sezonu. Je to mistrovství Evropy, takže konkurence bude trošku menší oproti té, se kterou jsme se potýkali na mistrovství světa nebo na olympiádě. O to bude větší šance dokázat něco opravdu speciálního.

Lukáš Palyza (vpravo) reprezentoval české basketbalisty na Sportovci roku, mužský národní tým se stal nejlepším kolektivem. Na pódiu ho doplnil Zdeněk Bříza z České basketbalové federace.

Jak vám mohou pomoci právě poznatky z účasti na olympijských hrách nebo z tažení za šestým místem na mistrovství světa 2019?

Čím více se setkáváte s užší basketbalovou špičkou, tím snáz si zvykáte na to, že proti vám stojí hvězdy NBA a další hráči, kteří mají neskutečné parametry a basketbalové dovednosti. Hrajete na jiné úrovni, než na jakou jste zvyklí z klubu.