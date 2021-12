O titul v UFC? Chybí málo. Procházka jedná i o kempu s legendou Jonesem

Situace v polotěžké váze UFC naznačuje blízkou budoucnost. Procházkův souboj s Teixeirou zatím nikdo oficiálně nepotvrzuje, ale jedná se o něm a jiný duel ani nedává smysl.

Šestka žebříčku Magomed Ankalajev bude bojovat v březnu s pětkou Thiagem Santosem. Trojka žebříčku Aleksandar Rakič se s největší pravděpodobností ve stejném měsíci utká s nedávno sesazeným králem a aktuální jedničkou Janem Blachowiczem.

Žebříček polotěžké váhy UFC Šampion Glover Teixeira

1. Jan Blachowicz

2. Jiří Procházka

3. Aleksandar Rakič

4. Anthony Smith

5. Thiago Santos

6. Magomed Ankalajev

7. Dominick Reyes

8. Volkan Özdemir

9. Nikita Krylov

10. Johnny Walker

Zbývá čtyřka Anthony Smith, který měl před zraněním původně bojovat s Rakičem, dvojka Procházka a šampion Teixeira.

Nejvíce nejistot panovalo právě okolo Rakiče, který si hlasitě říkal o souboj s Procházkou, což by dávalo Blachowiczovi možnost odvety s Teixeirou. Zámořští novináři v posledních dnech nicméně takovou variantu vyvrátili.

Jiří, jaké máte novinky o vašem dalším zápase?

Je to na stejném bodě, vyjednáváme datum, čekáme, až nám ho potvrdí. Stojí to teď na UFC a jednáních s Gloverem. Věřím, že to chtějí taky zveřejnit s předstihem, že to dopadne a na jaře půjdeme pro vítězství. Alespoň v to doufám, už jsem si i s týmem poskládal rozvrh, čemu se chci v dalších měsících věnovat. V prosinci technické zaměření, leden a únor nějaký kemp.

Tomu, že půjdete o titul, nasvědčuje i to, že se jedná o souboji Rakič - Blachowicz, viďte?

Ráno jsem to viděl a jsem za to rád. Chvilku jsem přemýšlel, jestli bych nakonec nešel s Blachowiczem sám, kdybych musel na Teixeiru čekat moc dlouho, ale takhle to dopadlo skvěle. Pro Janka je to skvělá možnost, aby zvítězil a odrazil se po poslední porážce.

Nesvrbí vás už ruce? Naposledy jste zápasil v květnu.

Svrbí. Ale! Když si uvědomím, na kolika věcech musím zapracovat... Teď jsem byl v Norsku v akademii Frontline, kde jsem odhalil spoustu chyb. V postoji jsem úplně dominoval, ale na zemi s Jackem Hermanssonem? On je jak pijavce, ne že bych bojoval o přežití, ale neustále jsem si musel dávat pozor na různé pasti.

Ano?

Chci svou zem dostat na jinou úroveň. Pořád se soustředím, abych dominoval na nohách, ale nemůžu být nad ostatními, když nebudu ve všech ohledech lepší. Ti nejlepší zápasníci byli vždy ti komplexní. Potřebuju i na zemi pevné základy a zpřesnit detaily.



Je tedy dobře, že máte čas. Teixeira je na zemi hodně šikovný.

To ano. Janek toho v souboji s ním extra moc nepředvedl, ale od Glovera jste viděli tlak, motivaci, hlad po titulu. Ubombil ho tam, nepovolil. Já teď komunikuji s Henrym Cejudem (bývalý dvojnásobný šampion UFC a také zlatý olympionik v zápasení), seriózně jednáme o kempu, potkal bych se tam s Jonem Jonesem (bývalý šampion polotěžké váhy, teď plánuje působit o kategorii výš). Chci zlepšit wrestling a celkově boj na zemi a tohle by bylo opravdu užitečné.

V UFC máte dva zápasy ve dvou letech. Chtěl byste příští rok bojovat častěji?

Bude záležet, na jaké úrovni bude můj styl. Jestli ho nebudu potřebovat zase vylepšit. Víte, já po každém zápase dělám to, že svůj styl totálně rozbiju a vytáhnu si z něho jen to nejlepší. Zbytek spláchnu. Cvičím se i v hlavě, co nechat jít, kam se posunout. Ale ano, rád bych si střihl pár zápasů po sobě.

Kdyby byl stále šampionem Blachowicz, váš zápas by byl v Evropě. Ale co s Brazilcem Teixeirou?

New York?! Tam bývají opravdu velké zápasy. Já netuším a je mi to fakt jedno. Jel bych i do Jižní Ameriky, byť nevím, jestli úplně rád vzhledem k podnebí. To už by taky byla nějaká strategie.

Poprvé jste se objevil v anketě Sportovec roku, kde hlasují novináři. Skončil jste 24., těší vás to?

Podívejte, hřeje mě to u srdce, ale mám svou vizi a záleží mi především na vlastním názoru, držím to střízlivě. Já chci svými činy ukázat, že náš sport má se soutěží člověka proti člověku nejvíce společného. Boj existuje odpradávna. Zaslouží si, aby byl brán jako čestný souboj mezi dvěma muži a ne jako nějaká špína.