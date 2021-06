Bojovník Procházka a Dakar? Po konci kariéry klidně jako pilot, slíbil

Ten ukázal stoupající hvězdě nejprestižnější zápasnické organizace světa UFC své umění a Procházkovi doslova učaroval.

„Ve chvíli, kdy má člověk pocit, že to auto už poletí do háje, ještě přidávají,“ kroutil hlavou momentálně druhý muž žebříčku polotěžké váhy a hned začal osnovat plán spolupráce, která má v budoucnu vyvrcholit na samotném Dakaru.

„Tomáš se mě zeptal, jestli s nimi pojedu na Dakar. Řekl jsem, že jo, že to mají brát jako jasné ano. Beru to ale jako závazek do budoucna a také se na to nachystám, ale až po konci kariéry, teď se chci ještě věnovat MMA,“ slíbil 28letý Čech.

Zaujetí v rychlé jízdě těžkým terénem z Procházky podle Ouředníčka doslova sálalo. „Z Jirky za jízdy vyzařovala úžasná pozitivní energie. Vezl jsem už hromady lidí, ale tohle jsem snad ještě nezažil. Od prvního kilometru mi bylo jasné, že je prostě náš, že je to stejný blázen jako my,“ vyprávěl nadšeně Ouředníček.

Toho by měl pro závody v posádce nahradit Procházkův kamarád a týmový mechanik Ultimate Racing Dakar týmu Martin Sedlák, který má zkušenosti také se závody do vrchu. Usednout by pak mohli do Toyoty Land Cruiser.

Procházka by mohl pod dohledem Ouředníčka začít jezdit menší závody v kategorii T2, tedy sériových terénních vozů i přes fakt, že nemá žádnou závodnickou zkušenost.

To ale dakarový matador nevidí jako přílišnou komplikaci. „Budu mu předávat všechny své zkušenosti, co jsem za těch třináct let za volantem nabral. Mohl by z něj být skvělý závodník, jako je bojovník,“ míní Ouředníček.

Jednapadesátiletý jezdec totiž může volně navázat na probíhající spolupráci s další hvězdou v jiném odvětví, než je automobilismus. S maďarským raperem Ionem Catalinem známým pod jménem Cheloo16Hz spolupracují už od letošního jara.



Catalin usedá na místo navigátora druhé posádky týmu po boku svého krajana, pilota Mihaie Bana. Procházku však spíše zaujalo místo za volantem. „Jet jako pilot? Proč ne, rád do toho půjdu,“ přijímá výzvu bojovník.

Dakar je mu navíc jako závod blízký. „Je to spojené s nějakou psychickou vytrvalostí, odolností. Je to ten nejvyšší strop tohoto druhu závodů. Když se něco rozbije, musí se to opravit na místě, jsou to těžké situace, taková idea se mi líbí,“ říká Procházka.