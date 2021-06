Procházka pomáhal po tornádu. Solidarita Čechů mě těší, říká zápasník

Do vesničky na jihu Moravy, kterou zpustošilo nebývale silné tornádo, vyrazili v deseti lidech. Kamarád Šimon Salajka neměl takovou smůlu, aby přišel o celý dům, přesto chyběla značná část střechy, dvorek připomínal staveniště a o polámaných stromech nemluvě.

„Do telefonu jsem mu to nevěřil. Jak člověk žije v blahobytu, myslí si, že taková věc se u nás nemůže stát, takže mozek byl taky trochu zvědavý. Ono je dobré konfrontovat se s realitou, ať nežijeme jenom na obláčku, kdyby přišla válka,“ vypráví Procházka.



„Když jsme pak dojeli přímo na místo a viděli tu surovou, syrovou sílu přírody... Stromy urvané, úplně ostrouhané, kostel i náměstí poškozené, fakt masakr. Ale já se v životě vlastně už ničemu nedivím. I kdyby spadla atomovka a někdo potřeboval pomoct, řeknu ok, co je potřeba?“ dodává.

V Moravské Nové Vsi nakonec strávili dva dny, opravili, co šlo, střechu zakryli modrou plachtou a teď čekají, než dorazí nový materiál, aby se mohli vrátit a vše dodělat.

„Přitom nás policie nechtěla pustit, že bychom překáželi, tak jsem jim řekl: Vždyť ti lidi potřebují pomoct, máme kde zaparkovat, nebudeme zavazet,“ říká Procházka.



Zatímco oni pracovali na kamarádově střeše, i zbytek vesničky se dával do kupy. Místní pomoc dobrovolníků vítali.

„Solidarita Čechů na mě udělala dobrý dojem, těší mě to,“ pokyvuje 28letý zápasník.

„Jen mi přijde přehnané, že se v televizi nemluví o ničem jiném. Jako by ostatní problémy zanikly a nic jiného se nedělo. Říkám si, stalo se, ok, jdeme to spravit, ať se posbírají prachy. Ale beru to prakticky, nezapomínejme ani na ostatní problémy!“ vyzývá Procházka, jehož v létě čekají státnice.

Po nich se chce vrhnout znovu naplno do přípravy a čekat na nabídku na zápas. Titulový souboj v polotěžké váze mezi šampionem Janem Blachowiczem a Gloverem Teixeirou se z 5. září přesunul na 30. říjen.

Procházka chce i přes to čekat, jak tento souboj dopadne, a utkat se s vítězem. Žádný zápas mezi tím neplánuje brát, proto je možné, že jej v kleci uvidíme znovu až v roce 2022.

Jiří Procházka natočil video ze střechy: