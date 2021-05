Anténa pro Procházku? Nejšílenější účes, který jsem dělala, říká kadeřnice

Nikdo jí neřekne jinak než Palmička. Na hlavě totiž nosí dredy svázané do culíku. Experimentovat s vlastním účesem začala tato rodačka z Brna před osmi lety a nadchlo ji to. Udělala si kurzy na výrobu dredů a copánků i rekvalifikaci na kadeřnici a dnes za ní do Brna či Prahy jezdí lidé z celé republiky. Jedním z jejích klientů je i nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka.

Mladá kadeřnice z Brna své jméno prozradit nechce. „Jsem prostě Palmička,“ říká.

“V dubnu mi zavolal kamarád Martin, který Jirku stříhá, abych mu pomohla s jedním účesem,“ vzpomíná Palmička. “Jirka přišel s jasnou představou a fotkou thajského zápasníka. Byla to pro mě výzva a zároveň čest. Navíc on je obrovský sympaťák.”



Osmadvacetiletého Procházku inspirovali bojovníci, kteří takový účes nosili při tradičním rituálním tanci „Wai Khru“ před zápasem. “Doufám, že to je dostatečně šílený,“ hlesl český bijec. To teda! „Zatím nejšílenější účes, který jsem kdy dělala,“ přiznává i Palmička.

Ostatně, v zahraničí zaujal Procházka svou vizáží téměř stejně jako svým tvrdým loktem, kterým knokautoval soupeře. „To je ten nejlepší účes, který jsem za dlouhou dobu viděl,“ žasl známý americký novinář Schmo. Sociální sítě zaplavil Procházkův účes v různých verzích: na hlavě se s ním objevil i velký šéf UFC Dana White.

Z antény je teď maják

„Palmička, těší mě.“

Když si s ním přesně před měsícem, 19. dubna, poprvé potřásla rukou a poté se pustila do pletení copu, netušila, že se z jejího díla stane symbol a značka. Vítězství nad Reyesem českého zápasníka vystřelilo na druhé místo žebříčku UFC a originální účes dodal jeho výkonu punc jedinečnosti. Tak kdo je vlastně ten Jiří Procházka? Samuraj. Pan Vysílačka. Chlap jak hora s tou podivnou větví na hlavě. Vyberte si.



“Je to anténa, kterou chytám WiFi signál. Tak to nazval Jirka a mně se to líbí, je to trefné,” říká Palmička.

Zápas Procházky s Reyesem bedlivě sledovala a fandila. Nebála se, že by mu mohl cop při boji překážet? Nebo se, nedejbože, rozplést? „Kdepak,“ rozesměje se, „jen chvíli máte pocit stažené tváře, ale to brzy přejde.“



Prostředí bojů v kleci dobře zná, tvoří totiž účesy pro zápasnice organizace Oktagon MMA. Boxerské copy, vysoké culíky, rasta copánky, pseudo copánky, dredy ze syntetiky… Uplete prakticky cokoli. „Jen dredy z pravých vlasů nedělám, nebaví mě, mám ráda kreativitu a barvy. U pseudo dredů si zákazník vybere délku a barvu, já to vyrobím a pak se to vplétá do vlasů.“

Nedávno měla Procházku ve své péči znovu. „Tentokrát jsme rozplétali. Nosit copy či dredy dlouhodobě není pro sport zrovna pohodlné. Hlava ho sice nesvědila, používal přípravek na čištění pokožky hlavy, přesto to pro něj musela být úleva.”

Po třech týdnech tak Procházkovy vlasy opět poznaly hřeben a šampon. „Teď mám místo antény vysílací maják,“ utrousil při pohledu do zrcadla český bojovník.

A co dál? „Chce si vlasy nechat dorůst. O účesu pro další zápas jsme se trochu bavili, nechte se překvapit,” culí se mladá žena, jež má velký sen: otevřít si jednou vlastní salón.