Z Jiřího Procházky se mezi konkurenty polotěžké váhy UFC (93 kg) stává žádané zboží. O novou dvojku divize si hlasitě říká její trojka, Rakušan se srbskými kořeny Aleksandar Rakić. Prý na českém MMA zápasníkovi pozoruje slabiny a chtěl by ho takzvaně vypnout. A podle všeho by to mohl dokázat.