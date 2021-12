Krejčíková může vyhrát Sportovce roku sama i ve dvojici. Nebo Krpálek potřetí?

Pravidla nejstarší sportovní ankety to dovolují. V hlavní kategorii o křišťálovou korunu mohou vedle jednotlivců soutěžit i páry. Už dvakrát takové dvojice celou anketu vyhrály, v obou případech to byli sourozenci. V roce 1962 uspěli krasobruslaři Eva a Pavel Romanovi, o sedmnáct let později Jan a Jindřich Pospíšilové, neporazitelní mistři v kolové.

Tenisový pár Barbora Krejčíková - Kateřina Siniaková byl v elitní desítce už v roce 2018, kdy bral konečné deváté místo. Letos by to mělo být podstatně lepší. Tenistky společně vyhrály olympijské zlato, pařížský grandslam, Turnaj mistryň a vládnou světovému deblovému žebříčku.

Mezi kandidáty na nejvyšší příčku jsou i další olympijští vítězové. V první řadě judista Lukáš Krpálek, který anketu vyhrál už v letech 2016 a 2019. Pokud zvítězí i potřetí, připojí se k největším legendám českého sportu. Jen Věra Čáslavská a Jan Železný mají po čtyřech prvních místech, Martina Sáblíková vyhrála třikrát. Nikdo jiný více než dva tituly v anketě nezískal.

K postupu nestačilo ani olympijské stříbro

Anketa Klubu sportovních novinářů uzavírá velmi úspěšný rok. Čeští sportovci vybojovali jedenáct olympijských medailí, dva tituly mistrů světa v olympijských disciplínách, slavili také evropské tituly, zisk Stanley Cupu i vítězství v grandslamovém turnaji.

Těžkým sítem do finálové desítky neprošel ani jeden z bronzových medailistů z olympijského Tokia, tenistce Markétě Vondroušové a kanoistovi Lukáši Rohanovi nestačilo k postupu ani stříbro.

V prvním kole rozhodovaly hlasy 224 novinářů, na něž nyní čeká ještě finálová volba. Vedle už jmenovaných Krpálka a páru Krejčíková - Siniaková budou v osudí i zlatí medailisté z Tokia vodní slalomář Jiří Prskavec a střelec Jan Lipták, plus stříbrní oštěpař Jakub Vadlejch se střelcem Davidem Kosteleckým.

Jméno Barbory Krejčíkové bude na hlasovacích lístcích i samostatně, neboť vedle deblových úspěchů tenistka samostatně vyhrála pařížský grandslam, další dva turnaje WTA a ve své životní sezoně dosáhla na začátku listopadu až na pozici světové trojky.

Zbývající tři místa zaujímají biatlonová mistryně světa Markéta Davidová, úspěšná lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká a fotbalový kanonýr Patrik Schick.

Pro zajímavost první pod čarou skončil bronzový olympionik, šermíř Alexander Choupenitch, jemuž chybělo pouhých dvanáct bodů.

Vyhlášení bude 22. prosince, dorazí i hokejistky

Poprvé v historii v anketě Sportovec roku boduje ženská hokejová reprezentace, a hned je z toho finálová účast. Ve tříčlenném druhém kole budou účastnice ZOH v Pekingu soupeřit s národními týmy basketbalistů a fotbalistů.

Výsledky budou zveřejněny na slavnostním galavečeru ve středu 22. prosince. Vedle ankety Sportovec roku zde bude udělena Cena Emila Zátopka určená sportovní legendě, dále bude oceněna inspirativní osobnost v anketě Oddanost sportu a dekorován nejlepší Junior roku.