Králem Pastrňák. Sportovcem roku 2020 byl vyhlášen hokejový kanonýr

Měl to být rok, ve kterém se při volbě těch nejlepších poměřují hodnoty olympijských medailí s výkony na dalších globálních podnicích, jenže pandemie kalendář výrazně seškrtala. I tak ovšem seznam českých úspěchů přinesl zajímavou nabídku, kterou členové Klubu sportovních novinářů porovnávali na svých hlasovacích lístcích.

Nejvyšší příčky nakonec patří sportovcům, kteří stihli zazářit ještě před nejdrtivějším úderem koronaviru. Vítěz ankety David Pastrňák i druhá lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká uspěli díky výsledkům zimní sezony 2019-20. Pastrňák se stal králem střelců v předčasně ukončené základní části NHL, Ledecká skončila v celkovém hodnocení Světového poháru v alpském lyžování druhá ve sjezdu a třetí v kombinaci; vítězství v závodě SP navíc zaznamenala i na snowboardu.

A také třetí v pořadí rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála celkové hodnocení SP, k tomu má zlato a stříbro z mistrovství světa a dvakrát také překonala světový rekord.

Mezi zástupci letních, či dnes už spíše celoročních sportů stojí nejvýše fotbalista Tomáš Souček, který se dokázal prosadit v Premier League a s reprezentací postoupil do elitní skupiny Ligy národů.

Nejkrásnější vánoční dárek, řekl Pastrňák o trofeji

Výsledky ankety letos nebyly odtajněny na tradičním galavečeru. I tuhle tradici přerušil koronavirus, sportovci se za přísných hygienických podmínek prostřídali během dvoudenního natáčení a úterní televizní show se vysílala ze záznamu.

Mottem slavnostního vyhlášení bylo „Vítězové StarDance tančí vítězům“.V programu se představil i moderní pětibojař David Svoboda. V tanečním programu vystoupila po boku Jana Tománka i bývalá atletka a mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková.

S korunkou pro vítěze se tak Pastrňák potěšil už na začátku minulého týdne, a teď už poskytoval rozhovory ze Spojených států, kde se chystá na start NHL. „Koruna je nádherná. Přímo skvostná. Je to ten nejkrásnější dárek, jaký jsem mohl k letošním Vánocům dostat,“ prohlásil.

Za dvaašedesát let existence ankety je po Josefu Mikolášovi, Dominiku Haškovi a Jaromíru Jágrovi teprve čtvrtým hokejistou, který zvítězil. „Neskutečné, nikdy jsem si nedokázal představit, že bych se mohl stát Sportovcem roku jako oni. Hokej je přece jen kolektivním sportem, takže na jednotlivce se pohlíží jinak.“

V kategorii sportovních kolektivů získaly dva týmy úplně stejný počet bodů, a tak poprvé v historii ankety o vítězi rozhodovalo pomocné kritérium. Smíšená štafeta biatlonistů získala o dvě první místa víc než fotbalová reprezentace, a to rozhodlo. Biatlon tak po individuálním vítězství Gabriely Koukalové v roce 2017 získal i historicky první triumf mezi kolektivy.

Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu převzal bývalý fotbalista Antonín Panenka. Po Josefu Masopustovi a vicemistrech světa z Chile 1962 to je třetí zástupce fotbalu, který byl uveden do české Síně slávy.

„V těchto anketách mají mnohem větší šanci uspět sportovci z individuálních sportů. Když se dostane nahoru někdo z kolektivních sportů, je to svým způsobem rarita. O to je pro mě cennější, že jsem měl možnost se do síně slávy dostat. Je to pro mě velice prestižní,“ řekl Panenka.



Cena pro nejlepšího juniora za rok 2020 nebyla vyhlášena, naopak novinkou bylo udělení trofeje za „Oddanost sportu“. Historicky prvním držitelem se stal Zdeněk Růžička, bronzový medailista ve sportovní gymnastice na OH 1948, dlouholetý trenér a představitel Sokola.