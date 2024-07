ONLINE: Velkolepé finále Tour v Nice. Časovku uzavře šampion Pogačar

Pouze v roce 1903 se stalo, že Tour de France nekončila v Paříži. Od druhého ročníku závodu už vždy cyklisté dojížděli do města nad Seinou. Až do letoška. Kvůli vrcholícím přípravám na olympijské hry se finále Tour přesunulo do přímořského Nice. Aby nebylo historických milníků málo, poprvé po pětatřiceti letech netvoří poslední etapu hromadný dojezd, ale časovka jednotlivců. Uzavře Tadej Pogačar snovou Tour ještě jedním triumfem? Sledujte od 14:40 v online reportáži.