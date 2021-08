Procházkova prestižní role náhradníka. A titul v UFC je díky dřině blízko

Náhradník.

Podstoupí ostrou přípravu, náročné hubnutí do 93kilového limitu, cestování do Abú Zabí i potřebné příkladné soustředění. A přitom nemá jistotu, že ne zbytečně.

Trochu nevděčné. Má to Procházka zapotřebí?

Má! Slovíčko „náhradník“ zní hůř, než co ve skutečnosti znamená.

„Může působit všelijak, ale my Jiřího pozici bereme prestižně. UFC nám tím jasně říká, že jsme plnohodnotní vyzyvatelé o titul. Počítají s námi,“ vysvětluje trenér Martin Karaivanov.



Navíc fakt, že se Procházka ochotně vrhne do přípravy bez ohledu na jistotu zápasu, přidává Čechovi další plusové body. Počítat může jen se symbolickou finanční odměnou.

Bojoval naposledy 1. května na Svátek práce, kdy abnormálně vypnul favorita Dominicka Reyese loktem z otočky.

Bolestivě, ničivě, destruktivně.

Však Reyes nikdy nezapomene. „Dostal jsem od něho největší bomby v životě. Ten frajer má ohromnou ránu. Nikdy jsem nic takového neviděl. Do každého úderu dával všechno. Jednou mě trefil ze strany do hlavy a já na chvíli oslepl. Prostě jsem přišel o zrak a jen se modlil, aby tam neposlal nic dalšího,“ vzpomíná Reyes zpětně na duel s 28letým Čechem.

Od té doby se Procházka v kleci odmlčel. Vyjel na jih Moravy pomoci lidem po řádění tornáda, před pár dny získal vysokoškolský titul bakaláře na Masarykově univerzitě v Brně, ale plány ohledně zápasení nechával zahaleny v nejasné mlze.

Nehnulo s ním ani popichování žebříčkového souseda Aleksandara Rakiće. „To si říkáš samuraj, když necháš fanoušky UFC čekat až do příštího roku? Já jsem připravený,“ rýpal průběžně Rakušan.

Procházka jako dvojka divize na volání trojky nereagoval. Od května věděl, že vedení UFC s ním má jiné plány.

Významnější.

Ano, s největší pravděpodobností v říjnu zápasit nebude, dost možná všechny nesnáze podstoupí zbytečně a o titul šampiona podle plánu nastoupí Blachowicz a Teixeira.

I kdyby ale Procházkův tým živil jediné procento, šance získat titul mu za to stojí. „Můžeš si malovat veškeré scénáře, ale stát se může cokoliv. Buď nastoupíme, nebo ne. Myslíme pozitivně,“ říká Karaivanov.

Kromě toho kdyby odmítl, mohl by přijít o exkluzivní právo příštího vyzyvatele. UFC by ho mohlo „potrestat“ a dotlačit ho nejdřív do zápasu třeba právě s Rakićem.

Takhle Procházka s největší pravděpodobností uhájil možnost být tím prvním, kdo se na začátku roku 2022 utká s šampionem, ať jím bude Blachowicz, či Teixeira.

Favoritem je Polák a pokud roli potvrdí, otevírají se další možnosti.

Fanoušci by se příští rok mohli dočkat velikého zápasu dvou Evropanů na starém kontinentě.