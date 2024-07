Smráká se nad Pogačarem s Vingegaardem? Novinka zaujala i Armstrongova kata

Slovinec úplně zničil dosavadní rekord Marka Pantaniho, byl o skoro čtyři minuty rychlejší. O den dříve navíc zvládl jiný kopec Pla d’Adet o dvě minuty rychleji než Armstrong před 23 lety.

Heroické výkony. Server Cyclingnews spočítal, že jen díky technologickému pokroku měl Pogačar oproti Pantanimu 40wattovou výhodu, bez ní by zmiňované stoupání jel o nějakých 2:47 minuty pomaleji. Stále rekordní výkon, ale rozdíl by nebyl takový.

I přesto se do pelotonu jako bumerang vrací pochybnosti. Však i francouzský L’Équipe ve středu vyšel s titulkem: „Nadvláda, která vyvolává otázky“.

„K určení toho, že se atmosféra na Tour kolem Pogačara v posledních dnech změnila, nepotřebujete drahé vybavení. Je to podobné jako loni u Vingegaarda po jeho neuvěřitelné časovce, nebo u Chrise Frooma po jeho překvapivém triumfu na Mont Ventoux v roce 2013,“ napsal uznávaný Alasdair Fotheringham.

Pochybnosti se rozjely v minulých dnech, kdy Escape Collective v exkluzivním a znepokojivém textu odhalil, že nejméně tři týmy – včetně Pogačarova UAE, Vingegaardovy Vismy a Israel-Premier Tech – mají přístup k nové a pekelně drahé technologii „rebreathingu“, která umožňuje přesné dávkování oxidu uhelnatého do plic.

A může mít i jiné využití. To dopingové.

Nic podezřelého

Že jde o velkou věc?

Stačí se podívat na jméno muže, který se tématu v britském Timesu také věnuje – David Walsh. Napsal text s názvem „Nové testy zneklidňují Tour de France“.

Lance Armstrong v cíli Tour de France 2010

Ano, ten Walsh, který byl klíčovým mužem v kauze Lance Armstronga. „Když se Lance Armstrong ubránil život ohrožující rakovině a vyhrál Tour v roce 1999, zdálo se to příliš dobré na to, aby to byla pravda. A ukázalo se, že bylo,“ napsal třeba v knize Tajemství Lance Armstronga.

Často to byl právě on, kdo kladl nepříjemné otázky na Američanovy nadlidské výkony. I proto si od něj vysloužil přezdívku „Malý trol“.

Třináctiletý boj za odhalení pravdy nakonec vyhrál, v říjnu 2012 byl Armstrong i na základě jeho zjištění doživotně potrestán a zbaven všech sedmi triumfů na Tour. Walsh ve svých textech pronikl hluboko do temných praktik pelotonu, do zapojení lékařů, nastínil fungování omerty – jakéhosi mafiánského kodexu o zachování mlčenlivosti.

No a teď se věnuje i kauze, která šumí pelotonem Tour v posledním týdnu.

O co přesně jde?

Nová technologie umožňuje cyklistům řídit inhalaci oxidu uhelnatého. Podle výše zmíněných týmů ji závodníci používají pouze k analýze tréninku ve vysoké nadmořské výšce. Prý nejde o nic podezřelého.

„Posledních pár sezon spolupracujeme s Bentem Ronnestadem (norský profesor z Inland Norway University), který měří hodnoty na začátku a konci soustředění,“ uvedl trenér Vismy Mathieu Heijboer.

„Hodnoty nám ukazují, kolik hemoglobinu máte v krvi. Nic podezřelého, jen měření,“ uvedl teď na Tour Vingegaard.

A další dva týmy?

„Israel-Premier Tech používá Detalo Blood Volume Analyzer pouze k testovacím účelům. Abychom změřili dopad výškového tréninku,“ uvedl mluvčí stáje.

Obdobně se na to dívá i šéflékař UAE Adriano Rotunno: „Není to žádná terapie, jen diagnostický nástroj, kterým zjišťujeme fyziologii našich sportovců.“

Žádný vliv na zlepšení výkonu podle něj „rebreathing“ nemá.

A ZASE ÚTOČÍ! Lídr Tour de France Tadej Pogačar v sedmnácté etapě opět zvýšil tempo, vydává se za ním v puntíkatém dresu Jonas Vingegaard (Visma), kterého ale předstihne v bílém oděný Remco Evenepoel (Quick-Step), jenž reaguje jako třetí.

I Pogačar už se přiznal

Tak proč se k technologii postavil tak zvláštně žlutý muž Tour?

Tadej Pogačar nejprve v úterý tvrdil, že o ničem podobném neslyšel. Dokonce se reportérům na Tour vysmál, že první, co ho v souvislosti s inhalováním jedovatého plynu do plic napadne, je výfuk automobilu.

„Možná jsem jen nevzdělaný,“ pokrčil bezelstně rameny.

O pouhých 24 hodin později si najednou po zralé úvaze údajně vzpomněl. Prý dokonce jednou zařízení použil a popsal to jako „jednoduchý test“.

„Včera jsem tu otázku úplně nepochopil. Je to asi tříminutový test. Dýcháte do balónku, pak vidíte hodnotu hemoglobinu, a to samé zopakujete po dvou týdnech. Já udělal jen první část testu, druhou ne, protože dívka, která měla přijít udělat test, nepřišla. Určitě to není tak, že dýcháme oxid uhelnatý každý den. Jen testujeme, jak reagujeme na výškový trénink,“ rozpovídal se najednou do detailu.

Pikantní je, že na tuze drahou vymoženost podle Escape Collective dosáhnou jen ty nejbohatší stáje světa. Ty chudší si ji nemohou dovolit.

Možná i proto dopadly týmy dvou úhlavních rivalů v žebříčku důvěry cyklistického projektu ICCD hodně špatně. Horší než UAE je jen Astana, Visma je čtvrtá nejhorší.

Jak pořadí vzniká?

Autoři berou v potaz spoustu proměnných – třeba počet sportovních ředitelů, kteří měli v aktivní fázi své kariéry problémy s dopingem. „Pak se musíme obávat určité elasticity etiky, mírně řečeno,“ uvádí.

Dále zkoumají překročení prahových hodnot v závodech, kauzy jednotlivých cyklistů, mimozemské hodnoty wattů ve stoupáních. Z toho vzniká systém penalizačních bodů, podle kterého se žebříček sestavuje.

Tadeje Pogačara chvíle ve žlutém dresu stále neomrzely.

Kauza s „rebreathingem“ na důvěryhodnosti rozhodně nepřidá. Podle Escape Collective totiž může přesné dávkování oxidu uhelnatého za určitých okolností fungovat jako doping.

Studie, na které se odkazuje třeba i CyclingUpToDate, naznačují, že inhalace může mít silný vliv na aerobní kapacitu i maximální spotřebu kyslíku. Tato technika není antidopingovou agenturou WADA zakázána, i když se zdá, že je v rozporu s pravidly ohledně umělé manipulace s krví.

„Rostoucí počet nedávných vědeckých výzkumů naznačuje, že inhalace CO může mít silný dopad na měření aerobní kapacity, jako je VO2max nebo maximální příjem kyslíku,“ uvádí renomovaný web.

Tak jak je to, Tadeji?