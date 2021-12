V hloubce mizí strach. Oštěpař Veselý se nadchl pro nádechové potápění

„Když se ponoříte do hloubky, je tam ticho a kolem vás modro, slyšíte jen svůj srdeční tep. Je to zážitek,“ vypráví Veselý o freedivingu, který ho zaujal tak, že se mu možná po kariéře začne intenzivněji věnovat.

Jakmile je to po sezoně možné, mizí do Egypta nebo alespoň do nejhlubšího bazénu s dnem bezmála 50 metrů pod hladinou v Polsku. Do hlubin se vydává pracovat nejen na délce ponoru, ale i na své psychice.