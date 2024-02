Za osm měsíců zhubnu 22 kilo, oznámila bývalá tenistka Cibulková. Je v polovině

„Je to pro mě velká a zásadní věc. Jdu s kůží na trh. Rozhodla jsem se dát do formy, dala jsem si osobní cíl. To znamená, že se za osm měsíců chystám zhubnout 22 kilogramů. Není pádný důvod, proč přesně dvaadvacet kilo, chci se ale zkrátka dostat na určitou váhu,“ napsala Dominika Cibulková v prosinci na Instagramu.

Rodačka z Bratislavy už v minulosti po porodu prvního dítěte úspěšně zhubla třicet kilogramů. Svým rozhodnutím chce také motivovat ostatní ženy, prozradila na sociálních síti, kde je velmi aktivní. „Abych zhubla, musím čtyřikrát až pětkrát týdně cvičit a dodržovat velmi striktně jídelníček, bez osobní váhy nedám ani ránu, ráda se kontroluji,“ říká.

„Sport vytrénoval moji pevnou vůli na takový level, že když něco chci, tak se zatnu a jdu za tím. Je to věc, na které mi v tomto momentě velmi záleží. Bylo to super být těhotná, kojit malinkou sedm měsíců, žít velmi kalorický život, ale už jsem si řekla, že i já se chci sama sobě líbit a dobře se cítit. I když mi manžel říká, že se mu líbím, tak to dělám hlavně pro sebe,“ vysvětluje maminka syna Jakuba a dcery Niny.

„Cíl je jasný, ještě mi zbývá dát dolů 10,5 kilo. Víc než půlka je za mnou. Pojďme,“ napsala před pár dny na Instagram blondýnka. Později sdílela snímek v šatech se zvýrazněným pasem, které si vzala na akci Sportovec roku.

Dominika Cibulková (únor 2024)

Bulvární články o tom, že by měla výrazně zhubnout, ji prý jakožto bývalou profesionální sportovkyni nechávají naprosto v klidu. „Celý život jsem byla zvyklá na to, že mě trenéři vážili a mluvili o mé hmotnosti. Nic si z toho nedělám. Lidé ale dokážou být zlí a některé ženy to jistě tak dobře snášet nedokážou,“ říká Dominika Cibulková.

Váhu redukuje pod dohledem dietoložky. Denně se věnuje rychlochůzi, k tomu pak procházkám s kočárkem a dodržuje také dietu. Na sociálních sítích sdílela fotky krabiček s jídly, jako jsou například kuře s brokolicí, pečená řepa s brynzou, nebo proteinové muffiny s tvarohem.

Bývalá čtvrtá nejlepší tenistka světa ukončila před pěti lety sportovní kariéru. K tenisu se prý nehodlá vracet. Momentálně je mámou na plný úvazek, věnuje se synovi Jakubovi, který se narodil v červnu 2020 a dceři Nině, která přišla na svět v červenci 2023.

Cibulková zdůrazňuje, že má velkou životní oporu ve svém manželovi Michalovi Navarovi. Podnikatele a bývalého ministerského úředníka si vzala v roce 2016, vdávala se v luxusních svatebních šatech za půl milionu korun. „Velmi mi s dětmi pomáhá, absolutně se v tom našel. Je to neskutečný tatínek. Rád by měl klidně tři děti, takže na tom určitě budeme pracovat,“ svěřila se.