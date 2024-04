Charlotte spí na Hlaváku mezi feťáky, dluží spoustě lidí, říká matka Štikové

„Charlotte plno lidí zklamala. Dluží spoustě lidí peníze. Špatní lidé ji dovedli k narkotikům,“ říká Monika Binias ve svém podcastu. Dcera podle ní přebývá na hlavním nádraží v Praze.

„Můj známý mi psal, že Charlotte přespává na nádraží mezi feťáky. Doslova jsem ji tam sebrala i s dekou a vzala ji nazpátek. Snažila jsem se jí sehnat práci, ale nechtěla,“ pokračuje.

„Jsou tu různí mravokárci. Matky, které tvrdí, že by tohle nikdy nedopustily. Vy ale nemůžete zodpovídat za někoho, komu je sedmadvacet let! Ptali jsme se odborníků, zda jí máme zaplatit léčbu. Řekli, že ti lidé tam jsou třeba pár dní a odejdou. Nemůžu řídit život člověka, který je dospělý. Nemůžu ji nikde věznit,“ dodává Binias.

Ornella Koktová, Charlotte Štiková a jejich matka Monika Binias (2017)

Poté, co Charlotte zhubla šedesát kilogramů, její matka upozorňovala na to, že za změnou vzhledu jejího vzhledu není zdravý životní styl a cvičení, jak Charlotte v mnoha rozhovorech tvrdila. Podle Binias podstoupila podvázání žaludku. Nyní napsala k jedné z aktuálních fotek dcery, že takto podle ní opravdu nevypadá člověk po bariatrické operaci a naznačila, že za vše mohou drogy.

Vztahy v rodině Štikových nejsou ideální, čímž se netají nikdo z jejích členů. Monika Štiková si v roce 2020 v Praze vzala svého o čtyřiadvacet let mladšího partnera, hokejistu Petra Biniase. Dcery podnikatelky se obřadu neúčastnily.

Svého prvního manžela Michala Štiku poznala Monika Štiková v devatenácti letech na Silvestra, on byl o tři roky starší, vystudoval hotelovou školu. Na svatební cestě otěhotněla a později se manželům narodila první dcera Ornella. Pojmenovali ji podle herečky Ornelly Mutti, jíž prý byla Monika v mládí podobná. Tři roky poté se narodila Charlotta, podle jména manželky prezidenta Masaryka. O třetí dítě Monika Štiková dvakrát přišla.

Rodina strávila s přestávkami přes pět let ve Spojených státech a v Rusku, kde manžel i otec Štikové pracovali pro nadnárodní firmu vyrábějící technické sklo. Monika Štiková si později založila firmu na úklid a hlídání dětí. Několik let pomáhala dceři Ornelle v kariéře modelky. Pracovala v cestovním ruchu v manželově firmě, která zajišťovala transfery cizinců do hotelů i vlastních apartmá. (Rozhovor s Monikou Štikovou najdete zde)