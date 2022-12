Mou životní láskou je boj. Partnerka? Musí být bohyně, přiznal Procházka

„Vážím si toho, je to pro mě čest a příslib do budoucna. Čeští diváci ještě zdaleka neobjevili, co MMA je,“ řekl historicky první český držitel titulu v nejprestižnější bojové organizaci.

Třicetiletý Procházka získal letos v červnu titul v polotěžké váze organizace UFC. Ve strhující pětikolové bitvě dokázal 28 vteřin před koncem zápasu přinutit Brazilce Glovera Teixeiru odklepat zápas. Ovšem v říjnu v Las Vegas svůj pás obhájit nemohl kvůli zranění ramene.

Jak jste na tom nyní zdravotně?

Skvěle. Ortézu už moc nenosím, aspoň na tento večer jsem si ji nevzal. Do konce roku držím klidový režim, pak začínáme rehabilitaci a do dvou měsíců bych se mohl vrátit do plného tréninku. Jedeme dál.

Zkuste odhadnout: kdy by mohl přijít váš titulový souboj v UFC?

Věřím, že v polovině příštího nádherného roku bychom se do toho mohli pustit a vzít si zpět to, co je mé. A mnohem víc.

A jak budete trávit Štědrý den?

S rodinou, v příjemné pohodě. Mám v plánu si Vánoce užít více než v předchozích letech a s načerpaným klidem vyrazit v novém roce zpět do svého bojového módu.

Dáváte si novoroční předsevzetí?

Vždycky, ale já si ho dávám i během roku. Je potřeba sám sebe cepovat. Mám předsevzetí, ale s těmi se teď nechci chlubit, jsou to mé osobní věci, na kterých budu lpět a držet se jich. Vy pak můžete vidět výsledky.

Na galavečer Sportovec roku jste přišel sám, ale je nějaká žena po vašem boku?

Jak se to vezme, dá se říct, že jo (usmívá se). Ano, co víc k tomu dodat.

Jste zamilovaný?

Zamilovaný jsem stále, mou jedinou životní láskou je boj. Boj, tříbení boje, to je moje hlavní láska. S tím se všechny mé předešlé ženy musely smířit. Tak to v tomto životě mám, to je můj celoživotní cíl. Samozřejmě mít partnerku a lásku je super, ale to hlavní předvádím v kleci.

Co musí mít vaše partnerka, aby byla výš než boj?

Musím k ní vzhlížet, musí to být bohyně. V člověku musím vidět, že mě vnitřně táhne, že má jasné hodnoty a celkovou krásu duše.