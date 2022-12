Olympijské zlato? Víc si cením univerzálnosti, říká Sportovkyně roku Ledecká

Před čtyřmi roky si vítězství v prestižní novinářské anketě vysloužila dvojím triumfem v olympijském Pchjongčchangu, kde ovládla super-G na lyžích i snowboardový paralelní obří slalom.

Letos v Pekingu pod pěti kruhy obhájila zlatou medaili z klání na prkně. „Ale hlavní highlight to pro mě asi nebyl. Chápu, že pro veřejnost ano, ale já si cením, že jsem dokázala vyhrát závod na snowboardu i na lyžích, že jsem mohla v obou sportech bojovat s nejlepšími na světě,“ ohlížela se ve středu na slavnostním vyhlášení.

Co pro vás druhá výhra v anketě Sportovec roku znamená?

Mám z ní obrovskou radost. Vždycky, když se dostanete do první desítky, tak je to parádní úspěch. Máme v České republice skvělé sportovce napříč všemi sporty, takže je čest mezi nimi být.

Kam byste prvenství mezi svými úspěchy zařadila?

Těžko říct. Pro hlasující je hrozně těžké se objektivně rozhodnout. Beru to jako úplně jinou disciplínu, než co jezdím na kopcích. Teď jsem srovnávána s jinými sporty.

Koho byste v anketě volila vy?

Jako první bych asi dala Sáblici (Martinu Sáblíkovou), fandím i Báře Špotákové.

Máte letos víc času užít si Vánoce, když se aktuálně zotavujete po druhé operaci klíční kosti?

Je to snad poprvé, kdy jsem si dokázala užít předvánoční atmosféru, pokoukat se po světýlkách, naladit se. Dokonce jsem stihla i koncert Janka (otce). A asi úplně poprvé za kariéru se mi stalo, že mám všechny dárky už teď. Jen je teda nemám zabalené.