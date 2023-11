Na titul Sportovce roku kandiduje i lukostřelkyně. Anketa zná finálovou desítku

Co je víc? Vítězství v tenisovém Wimbledonu, nebo tituly mistrů světa v olympijských disciplínách? I tuto úvahu budou zohledňovat sportovní novináři ve druhém kole volby Sportovce roku 2023. Do finále vedle známých osobností postoupila i lukostřelkyně Marie Horáčková. Také ona je světovou šampionkou ve sportu, který patří do olympijského programu.