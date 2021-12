Krpálek už zná váhu i motivaci pro Paříž: Chci, aby mě tam viděla rodina

Sportovce roku jste vyhrál i v letech 2016 a 2019. Dají se tituly srovnat?

Každé vítězství má za sebou nějakou cestu a každého si nesmírně vážím. Je těžké porovnávat, které je cennější. V každém roce bylo něco výjimečného, jsem rád, že to do třetice vyšlo, přestože začátek letošního roku pro mě nebyl ideální. Hned na prvním turnaji jsem prohrál v prvním kole, což pro mě byla obrovská rána. Ale ta prohra mě nesmírně nakopla, abych udělal všechno pro úspěch na olympiádě.

Což se vám povedlo, získal jste zlato.

Když jsem přestupoval z nižší váhové kategorie, měl jsem před sebou obrovské výzvy a nepředstavoval jsem si, že by to mohlo dopadnout takhle. Ale ono to vyšlo. Podařilo se mi vyhrát mistrovství Evropy v roce 2018 i světa o rok později. Když jsem odjížděl na olympiádu, tak jsem věděl, že je spousta větších favoritů. Ale mě se podařilo všechny porazit. Byl to výjimečný okamžik.

Kde budete po takovém roce hledat motivaci?

Pro mě je vždycky motivace přijít na další turnaj a chtít zase vyhrát, zase vybojovat medaili. Takže motivaci budu mít vždycky. A tou největší pro mě bude olympiáda v Paříži, na které bych rád bojoval o třetí olympijskou medaili. Vím, že to bude nesmírně těžké, ale rozhodně udělám maximum, aby se mi to povedlo. Taky bych chtěl, aby tam byla moje rodina, aby mě viděla startovat na takhle velké soutěži. To je pro mě další motivace.

Už víte, v jaké váhové kategorii se budete v Paříži prát?

Řekl bych, že za mě rozhodla váha, která mi šla trošičku nahoru a dostal jsem se na nějakých 120 kilo. A nevím, jestli je úplně optimální dávat dvacet kilo dolů. Až se vrátím do těžké přípravy, tak váha půjde zase dolů, ale s týmem usoudili, že pro mě nejspíš bude lepší zůstat ve váhové kategorii nad sto kilogramů a snažit se na olympiádě bojovat v ní.

Na co se nejvíc těšíte v roce 2022?

Na návrat na žíněnku. Za čtyři měsíce bez závodění a plných tréninků mi to nesmírně chybělo. Proto jsem se i těšil, až nastoupím v Paříži (na prosincovém mistrovství Evropy klubů). I když na mě byla obrovská očekávání a šel jsem těžké a rozhodující zápasy, tak jsem si to nesmírně užíval, což je pro mě nejdůležitější.

Kdy vás tedy čekají další závody?

Zvažoval jsem, že v únoru naskočím do Grand Slamu v Paříži. Jak jsem teď v Paříži byl, tak jsem zavzpomínal na své starty v hale Bercy, což pro mě byly jedny z nejkrásnějších závodů. Ale je to už v únoru a nevím, jestli je úplně dobré jezdit na tak velký turnaj bez pořádného tréninku. Takže pravděpodobně budu závodit až někdy v dubnu nebo v květnu, protože když se vrátím na žíněnku, tak chci být stoprocentně připravený podat maximální výkon. A to dřív než po pořádné přípravě nebude.