Dráhový cyklista v nejlepší desítce? To tu dlouho nebylo, usmíval se Bábek

Jaké to je být poprvé mezi nejlepší desítkou českých sportovců?

Velmi si toho vážím, nominace mě překvapila, protože jsem byl poslední dva roky vždycky ve druhé desítce a o té první ani nesnil. Najednou to takhle přišlo a mám z toho obrovskou radost. Zvlášť proto, že dráhový cyklista v první desítce nebyl, ani nepamatuju. Náš sport je zase vidět.

Jaký byl váš rok 2020 ze sportovního hlediska?

Velmi těžký. Bylo tam dost nepříjemných milníků. Poprvé, když jsme se dozvěděli, že se olympiáda odkládá, pak se rušily i další závody, potom se nesmělo nějakou dobu vůbec závodit. Nakonec se objevilo mistrovství Evropy, ale čím víc se blížilo, tím menší byla pravděpodobnost, že tam vůbec odjedeme. I tak jsem si stanovil datum, připravoval se na něj a nakonec prodal výkon, na který jsem letos natrénoval. Takže těžký rok, ale děkuji všem, kteří za námi stáli a umožnili nám se dál připravovat a jen si o rok prodloužit tu čekačku do olympiády.

Otestoval jste si, že příprava na olympijské hry funguje?

Přesně tak to bylo. Přiznávám, že když jsem se dozvěděl, že olympiáda nebude, musel jsem se jet projet do lesa na kolo a trochu to rozdýchat. Pro sportovce v mém věku, pro kterého by to byla poslední olympiáda a měl to nějak naplánované, to nebyla dobrá informace.

Dráhový cyklista Tomáš Bábek ukazuje zlatou a stříbrnou medaili, které vybojoval na mistrovství Evropy v Bulharsku.

Ale rozdýchal jste to.

Rozdýchal. Potkal jsem tam milion lidí s rouškama a vzal jsem to za druhý konec. Že je to super, že mám rok navíc.

Sám jste několikrát řekl, že půjde o vrchol vaší kariéry. Takže pak se chystáte skončit?

Sám sebe se ptám. Ale nechci si to přesně nalajnovat, protože v posledním roce jsme viděli, že všechno může být jinak. Pravděpodobně to bude má poslední olympiáda, ale nevylučuju, že ještě několik dalších let budu pokračovat. A možná se stane něco, že to ještě potáhnu do další olympiády. Za rok to budou už jen tři roky.

Co třeba nějaký návrat do Japonska na tamní keirinovou ligu?

Po těch dvou letech v Japonsku, kdy jsem ji jezdil, jsem si potřeboval trochu odpočinout, takže jsem o ni přestal i bojovat. Ale nevylučuju, že po olympiádě, na které také záleží na výsledku, se tam zase na rok na dva usadím i s rodinou.

Tomáš Bábek (v modrém) a jeho japonští soupeři v keirinu

Už máte nějaké informace o testovacím závodě k olympiádě?

Před týdnem jsem se dozvěděl, že by měl být někdy v dubnu. Ale je trochu problém v tom, že ho naplánovali těsně před Nations Cupem, což je obdoba Světového poháru. Nevím, jestli nám to časově úplně vyjde, abychom mohli stihnout obojí. Rád bych se tam podíval, byť jsem na té dráze dva roky trénoval. Zazávodil bych si tam, ale uvidíme.

Co vy a Vánoce?

Naše malá Emilka už tomu poprvé v necelých dvou letech trochu rozumí, chápe, že tam má nějaké dárky, může si je rozbalit. Moc se na to těším.

Trénink o Vánocích taky zařadíte?

Měl jsem teď nucenou pauzu kvůli karanténě, takže už si přes Vánoce pauzu dávat nebudu. Začnu asi trénovat sám, protože se nám tréninková skupina trochu rozprchne, ale moc volna nebude.

Co nějaké novoroční přání?

Kromě zdraví, které je nejdůležitější… Asi abychom všichni sportovci, kteří se na olympiádu těšíme a kteří jsme se tam dostali, měli možnost tam odjet, zazávodit si a podat nejlepší výkon.