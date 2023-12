Vyhlášení ve stínu neštěstí. Vondroušová se stala Sportovkyní roku 2023

Vondroušová do hotelu Hilton nejprve dorazila na setkání s novináři, později vzkázala, že se ceremoniálu nezúčastní. „Je to hrozná tragédie, něco šíleného,“ komentovala střelbu.

Křišťálovou korunu by měla převzít v pátek odpoledne ve svém domovském klubu I. ČLTK na pražské Štvanici. „Myslím, že je to celkově hodně prestižní anketa, všichni jsme na sebe pyšní, že se nám podařilo dostat do desítky. Jsme hrozně malá země, přitom máme tolik skvělých sportovců,“ sdělila ještě před vyhlášením.

Za 24letou tenistkou v novinářském hlasování skončili mistři světa v plážovém volejbalu Ondřej Perušič a David Schweiner, třetí příčku získal stejně jako v loňském roce hokejista David Pastrňák.

„Máme velkou radost, chceme poděkovat za hlasy,“ řekl Schweiner. Jeho parťák Perušič doplnil: „Jsem přesvědčen, že jako student Filozofické fakulty bych neměl mluvit o sportovních úspěších. Samozřejmě všem děkuji, ale chci hlavně popřát hodně síly svým spolužákům, kolegům a vyučujícím.“

V kategorii kolektivů novinářskou anketu vyhrála juniorská hokejová reprezentace, která na letošním MS získala stříbro. Do síně slávy byl uveden gymnasta Bedřich Šupčík, historicky první československý olympijský vítěz, který vybojoval zlato ve šplhu na laně v Paříži v roce 1924.

Vítězové 2023 Sportovec roku:

Markéta Vondroušová Kolektiv roku:

Hokejisté ČR do 20 let Junior roku:

Barbora Galušková Sportovní legenda:

Bedřich Šupčík Oddanost sportu:

Lenka Matoušková

Anketa Klubu sportovních novinářů ve svém 65. ročníku poznala čtvrtého tenisového vítěze. Výsledky ukázaly, že pohár z Wimbledonu je nad všemi světovými tituly. Před padesáti lety to zažil Jan Kodeš, v nedávné době dvakrát Petra Kvitová a letos i Vondroušová.

Rovnici výhra ve Wimbledonu = titul Sportovec roku nepoznala jen Jana Novotná, která slavný turnaj vyhrála v roce 1998, kdy veškeré jiné úspěchy zastínil triumf hokejistů v olympijském Naganu.

Vondroušová má stříbro z olympijských her v Tokiu v roce 2021, ale až letos prožila svoji životní sezonu. Ve 24 letech se poprvé dostala do první desítky žebříčku WTA, kvalifikovala se na Turnaj mistryň a wimbledonským triumfem si zajistila doživotní uznání. V Česku je 45. sportovcem, který na titul v anketě dosáhl. Za 65 ročníků má totiž Sportovec roku i 14 vícenásobných vítězů.

Do letošního hlasování se zapojilo celkem 233 novinářů. V prvním kole zvolili elitní desítku a ve druhé volbě rozhodovali o konečném pořadí.

Aspoň jednou se na první místo dostal každý z deseti nominovaných. Vondroušová stála nejvýš na 89 hlasovacích lístcích, plážoví volejbalisté měli 32 prvních míst a Pastrňák 26. Zajímavostí je, že pátý nejvyšší počet prvních míst připadl lukostřelkyni Marii Horáčkové, která však v celkovém pořadí skončila až desátá.

Doprovodné ankety připomněly sto let starý úspěch gymnasty Šupčíka, který může být příkladem v příštím roce, kdy se olympijské hry vrací do Paříže. Cenu za oddanost sportu, kterou v minulosti přebírali především zasloužilí trenéři a funkcionáři, letos dostala Lenka Matoušková, neslyšící atletka, držitelka olympijského rekordu neslyšících v hodu diskem. Nejlepším juniorem se stala vodní slalomářka Barbora Galušková.

Záznam z vyhlášení ankety odvysílá ČT Sport 1. ledna 2024 ve 22:10.