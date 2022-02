Národ čeká výsledky. Pro sportovce je těžké to ustát, říká Gabriela Soukalová

Zatímco jako moderátorku Gabrielu Soukalovou uvidíme zpátky na obrazovkách zřejmě již brzy, návrat k profesionálnímu závodění se jako pravděpodobný moc nezdá. „Nevím, jestli by moje tělo ještě bylo schopné vydržet tak obrovský nápor,“ přemítá upřímně čerstvá maminka malé Izabelky.

Vaším asi největším úspěchem ve ­sportovní kariéře byly dvě stříbrné medaile z biatlonu ze Soči v roce 2014. Vaše maminka, také sportovkyně, získala stříbro před 30 lety na­ olympiádě v Sarajevu. Bavily jste se o té době?

Často jsme se o tom bavily a nikdy nezapomněla zmínit, ať si vážím toho, jaké máme možnosti. Oni naopak zase měli mnohem větší motivaci prosadit se. S tím cestováním to tehdy nebylo úplně tak samozřejmé, jak to známe my, přeci jen soutěžila ve zcela jiné době. Ale musela jsem se smát, protože mi s nadšením vyprávěla, že za olympijskou medaili dostala celá stříbrná štafeta epesní teplákovou soupravu. (smích) Dnes si spoustu věcí vůbec neumíme představit. Co se sponzorů a zajištění týká, je to dnes také úplně o něčem jiném.