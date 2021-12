Siniaková vyhlíží sezonu: Prioritou singl, v deblu chceme vyhrát grandslam

„Prioritou je pro nás obě singl, ale v deblu spolu pokračujeme,“ prozradila Siniaková na středečním vyhlášení Sportovce roku. „Zase chceme získat nějaký ten grandslam, to bude určitě náš cíl.“

V končícím roce sehraná česká dvojice ovládla Roland Garros, olympijské hry v Tokiu i Turnaj mistryň.

Kateřino, sezonu 2021 jste zakončila jako olympijská vítězka ve čtyřhře a deblová světová jednička. Co vám zní lépe?

Řekla bych, že olympijská vítězka, protože to je něco, co se tak často nestává. Olympiáda je jednou za čtyři roky a pro mě byla čest reprezentovat Česko. A že se to takhle povedlo a vrátily jsme se se zlatem, tak to je nezapomenutelný zážitek.

Tenistka Kateřina Siniaková na vyhlášení ankety Sportovec roku.

Za povedený rok jste posbírala i ocenění v anketách WTA, Zlatý kanár nebo Sportovec roku.

Je to příjemné, taková připomínka, že se sezona povedla. Ale zároveň je to náročné, protože už se chci věnovat přípravě, abych byla ready na další rok. Každopádně jsem moc ráda, že se to povedlo a okolí mě podporuje.

Jak jste strávila měsíc, který uběhl od Turnaje mistryň?

Skvěle, ale utekl rychle. Byla jsem na dovolené, kterou jsem si moc užila, ale byla krátká. Týden jsem byla u moře a pak už jsem se vrhla do přípravy. Snažím se dostat zpátky do kondice, abych byla připravená.

Proč jste na trénink zůstala v Česku?

Jsem tady před sezonou pokaždé a jsem ráda, že můžu pobýt doma v Česku. Moc mě neláká někam lítat, když lítám po světě celý rok. A nevadí mi, že je tady zima a že trénuju v hale. Jsem spokojená, že se připravuju tady. Sice je to náročné, protože celý den strávím trénováním, ale aspoň se vracím domů. Teď mi to vyšlo na tři týdny což je takový bonus.

Zařadila jste do přípravy nějaké novinky?

Ani ne, je to standardní. Prostě se snažím vylepšit, co se dá.

Co od roku 2022 čekáte?

Jsem připravená, že budu opět hodně cestovat a chtěla bych, aby se dařilo, viděla jsem se i s rodinou a aby covidová pravidla trošku ustoupila. Zkrátka si přeju, aby to byl co nejlepší rok.