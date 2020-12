Prskavcův rok: viděl první synovy krůčky a v peřejích vyhrál vše. Víc nešlo

Na olympijském kanále v Tokiu měl v létě bojovat o svoji druhou olympijskou medaili. Jenže tolik toho bylo letos jinak, než si všichni původně představovali.

„Ano, připravovali jsme se na něco jiného, ale já jsem strašně vděčný, že jsme mohli odzávodit aspoň něco,“ bilancoval 27letý kajakář při vyhlášení ankety Sportovec roku. „Jiné sporty to měly ještě horší. My jsme mohli odjet náš vrcholný závod a navíc doma v Troji, tím to bylo hezčí.“

Na kanálu v pražské Troji nejen že v srpnu vyvrcholil seriál čtyř závodů české olympijské kvalifikace, zároveň v září „na záskok“ hostil i odložený a přeložený evropský šampionát.

A Prskavec pokaždé exceloval.

Českou kvalifikaci ovládl stylem start - cíl, přímo impozantně. Čtyři závody, čtyři vítězství, dál nebylo co řešit.

„Troufám si říct, že tam jsem měl svoji zatím životní formu,“ tvrdí.

Odolal velkému tlaku. Dominoval v souboji o jediné olympijské místo s exmistry světa Hradilkem a Tunkou i s obhájcem evropského zlata Přindišem.

„Vstupoval jsem do domácí kvalifikace jako mistr světa, měl jsem najeté nějaké bonusové body, ale nebylo vůbec jednoduché udržet nervy,“ vypráví. „Že zvládnu takhle naladit formu a vyhrát čtyři ze čtyř závodů, to by mě ani ve snu nenapadlo.“

SPOKOJENOST. Jiří Prskavec už ví, že účast na olympiádě v Tokiu má jistou.

Zajistit si olympijskou letenku, to byl Prskavcův stěžejní úkol v tomto roce. S klidem v duši potom jako bonus přidal titul českého mistra a vítězství na evropském šampionátu, už čtvrté v jeho kariéře. Vyhrál v sezoně naprosto vše, co mohl.

„Na Evropě už nebyl takový tlak jako při českých nominačních závodech. Před tou jsem v podstatě jen udržoval formu,“ porovnává.

Počet svých medailí z vrcholných mezinárodních akcí (OH, MS, ME) v Praze navýšil na dvanáct. První z nich získal už v roce 2011 a od roku 2013 získává v nepřetržité řadě alespoň jednu v každém roce. Šest z nich se leskne zlatě! Stal se na divoké vodě nejúspěšnějším světovým kajakářem posledního desetiletí - a zároveň je jednou z největších českých nadějí pro hry v Tokiu 2021.

Letošní evropské zlato navíc Prskavce počtvrté v kariéře vyneslo do elitní desítky novinářské ankety Sportovec roku. Konečným sedmým místem se přiblížil ke svému životnímu maximu v této anketě, jímž bylo 6. místo z ročníku 2019.

Medailová kolekce Jiřího Prskavce 2011 - bronz na ME

2013 - mistr Evropy, stříbro na MS

2014 - mistr Evropy

2015 - mistr světa

2016 - bronz na OH, mistr Evropy

2017 - bronz na ME

2018 - stříbro na MS, bronz na ME

2019 - mistr světa

2020 - mistr Evropy Pozn.: Uvádíme pouze individuální starty na vrcholných akcích dospělých, nikoliv závody hlídek.



„Vážím si toho (umístění v Top 10 ankety) strašně moc. Aby tu člověk stál, musí být opravdu hodně úspěšný, a já jsem za to strašně rád,“ říkal při vyhlášení.

Navzdory soutěžím, které byly vodním slalomářům i v covidové sezoně 2020 dopřány, byl jednoznačně největší náplní Prskavcova roku trénink.

„Snažil jsem se využít čas bez závodů tak, abych se zase posunul dál - a musím říct, že se mi to docela povedlo. Nakonec jsem docela rád za takovou sezonu. Mám vyjetou olympiádu a připravuju se teď jen na ni, pěkně se mi to rozfázovalo. Přitom normálně bych měl od nominace na hry do olympiády jen tři měsíce času.“

Klíčová otázka nyní zní: jak naladit formu pro Tokio, aby byla stejně zářná jako letos?

„Letos mi všechno krásně sedlo, možná i proto, že bylo víc klidu, že nebyly žádné partnerské nebo mediální akce, byl jsem jen doma nebo na tréninku, což je dost výjimečné. Uvidíme, jestli dokážu i v příštím roce takhle skvěle formu načasovat. Pokusů na olympiádě není za život moc. Ale ať už bude tlak jakýkoliv, chtěl bych v Tokiu předvést pěknou, rychlou a hezkou jízdu. V Riu se mi to skoro povedlo, jen jeden dotyk branky tam byl navíc.“

Svůj tradiční model zimní přípravy v teple musel změnit, povinná 14denní karanténa v Austrálii jej přiměla změnit destinaci.

Už v prosinci se tudíž připravoval na kanálu na africkém ostrově Reunion a vrátí se tam i po Novém roce.

Ještě předtím si však zkusí vychutnat klasické Vánoce. Kapra, salát, cukroví, domácí pohodu.

„Akorát že u rodičů manželky se drží tradice, že cukroví tam nejí dřív než na Štědrý den, což je pro mě až destruktivní,“ směje se.

Případných kil navíc se každopádně chce co nejdřív zase zbavit. Pokud možno na běžkách.

„Na Reunionu jsem nechal všechny své věci na vodu, tak tu teď na vodu nepůjdu,“ říká. „Z Brandýsa, kde bydlím, to mám do Bedřichova na otočku relativně blízko. Těšil jsem se, že tam každý den vyrazím na běžky, ale zatím to se sněhem vypadá bledě. Tak uvidíme, jestli to klapne.“