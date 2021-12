Na náš tajný recept se ptali i Australané, říkají Lipták a Kostelecký

„Myslím, že vyhraje Lukáš Krpálek,“ predikoval stříbrný medailista z Tokia David Kostelecký na začátku večera. Na jeho konci skutečně dvojnásobný olympijský šampion korunu pro krále sportu získal.

„Já bych ale určitě volil Báru Krejčíkovou,“ přiznal. „To, co letos dokázala, je fenomenální a každý, kdo zná tenis, jak je ten jeho svět složitý, mi dá za pravdu.“

Svého přemožitele z olympijského finále Jiřího Liptáka by řadil na druhé místo.

Slavnostní vyhlášení novinářské ankety Sportovec roku. Střelec David Kostelecký.

„Za to, jakou měl sezonu. Jirka letos vyrovnal světový rekord, na to se trošku zapomíná, a byl druhý na mistrovství Evropy. Celých pět předolympijských let ukazoval, že je favoritem na medaili. Já jsem to několikrát řekl i před odletem do Tokia a jsem rád, že to Jirka potvrdil.“

Stopa, o které se bude mluvit

Rozstřel o olympijské zlato mezi dvěma velkými kamarády hned tak z paměti sportovních fanoušků nezmizí. Jeho aktéři si už také našli čas na společné ohlédnutí.

„Párkrát jsme se o tom bavili. Možná jsme zanechali nějakou stopu, o které se bude mluvit,“ říkal Lipták.

„Na mistrovství Evropy v roce 2008 jsme stáli společně na stupních vítězů, a tak jsme si říkali, že bychom to chtěli ještě jednou zopakovat. Ale že to bude na olympiádě a že to bude zlatá a stříbrná medaile, to jsme si neodvážili tenkrát tipovat,“ vzpomínal na dávný sen.

„Davidovi psali z Austrálie, jak jsme to dokázali, že jsme stáli společně na pódiu,“ vyprávěl Lipták. Kostelecký pojal podle svých slov odpověď diplomaticky.

Stříbrný medailista David Kostelecký, vlevo a zlatý medailista Jiří Lipták, drží svého trenéra Petra Hrdličku, který byl zlatým medailistou na olympijských hrách v Barceloně 1992. (29. července 2021)

„Pocházíme ze střeleckého prostředí, v Čechách máme velkou historii a tradici. Jsou tu dva velké kluby. Vždycky říkám, že to je ten tajný recept, protože ne ve všech zemích je to obvyklé, a ne všude jsou střelci profíci,“ vysvětloval.

Navíc oba připomínali, že jejich trenéři byli sami úspěšní střelci, například Petr Hrdlička je olympijským vítězem z roku 1992.

Dva dny před Štědrým večerem přišla řeč i na trávení Vánoc. Kostelecký se těšil na jediné období v roce, kdy má klid. Lipták zase jako vášnivý myslivec vyprávěl o rodinné tradici krmení lesní zvěře během Štědrého dne.

Půjde o všechno

Už nyní ale řeší, jak vyladit formu na následující sezonu. Tím, že do olympiády v Paříži zbývají jen tři roky, budou první kvalifikační místa k dispozici už v příštím roce na mistrovství Evropy a světa.

David Kostelecký a Jiří Lipták (vpravo) berou stříbro a zlato na olympiádě v Tokiu 2020 (29. července 2021)

„Tam budeme vše směřovat,“ řekl ke světovému šampionátu Lipták. „Startovat tam budeme za Česko tři, takže místo může získat i někdo jiný než my.“

Šestačtyřicetiletý Kostelecký si zkrácenou dobu před olympiádou pochvaloval, ulehčilo mu to rozhodování, zda v kariéře dál pokračovat. „V poolympijské sezoně se většinou nic nedělo, a teď to tak nebude. Zase půjde o všechno. Je to výzva.“