Zdravá náhrada cukru? Nevymýšlejme blbosti, říká výživový poradce Havlíček

Už nějakou dobu se nad umělými sladidly vznášejí pochyby. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, působící při Světové zdravotnické organizaci, nyní dokonce zařadila aspartam na seznam položek, jež mohou při dlouhodobém užívání způsobovat zhoubné nádory. Aspartam se přitom dává do spousty nápojů a potravin, označených „bez cukru“... Obezita je dnes obřím problémem (a příčinou či zhoršujícím faktorem většiny nemocí), a umělá sladidla se proto stala běžnou součástí naší stravy. Přidávají se do nápojů, sladkostí i potravin nesoucích nápisy „nízkokalorické“, „light“, „dietní“, „fit“. Sladká chuť s minimem kalorií nebo se žádnými láká. Máme pocit, že můžeme mlsat bez výčitek. Co však s naším organismem umělá sladidla dělají? A jak je to s dia potravinami či s rostlinným masem? Jsou opravdu zdravější? I o tom jsme mluvili s výživovým specialistou Ing. PETREM HAVLÍČKEM (54). | foto: Michal Sváček, MAFRA