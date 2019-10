Démonizace éček je zbytečná. Bez pesticidů nebude dost jídla, říká chemička

Česko je „velmocí“ ve výskytu rakoviny tlustého střeva. Třebaže lékaři to vysvětlují tím, že se zlepšuje diagnostika a prodlužuje se věk, nesouvisí to také s kvalitou potravin?

Nemyslím si, že by to souviselo s nějakými škodlivými potravinami na trhu, spíše je to o tom, jak si z nich nakombinujete výsledné jídlo. A Češi obecně mají špatnou skladbu diety a ve velkém konzumují uzeniny. Navíc v souvislosti s rakovinou tlustého střeva lékaři hovoří spíše o genetice.