Chemie v jídle, aneb co opravdu škodí. Klame kokosový olej, říká odbornice

Denně jsme vystaveni účinkům stovek chemikálií. Jsou v kosmetice, lécích, obalech, v běžných čisticích prostředcích, které používáme při úklidu, ale i v potravinách. Jak je to s chemií v jídle? Co nám opravdu škodí? Která „éčka“ a další látky se ocitly „na černé listině“? I na to odpovídá světově uznávaná odbornice v oblasti kvality a bezpečnosti jídla Jana Hajšlová z Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.