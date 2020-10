Nehrbte se, ničíte si páteř. Čtyři triky, jak v práci zádům ulevit

Práce na počítači, neustálé sledování mobilu, ale i sedavý způsob života. To jsou hlavní viníci, kteří mohou za to, že se naše páteř formuje do shrbení. Mozek si pak špatné držení těla zafixuje jako přirozené a problém s bolavými zády je na světě. Poradíme vám, jakými triky se tomuto nešvaru vyhnout.