Záda bolí i mladé a sportovce, může za to špatné sezení či jídelníček

Můj třicetiletý synovec, specialista na počítače, je s úpornými bolestmi zad právě na neschopence. Dochází na obstřiky a po zbytek času doma popochází, protože si nemůže ani sednout, což se s jeho sedavým zaměstnáním vskutku neslučuje.

Na bolesti zad si před časem začala stěžovat i má třináctiletá dcera. Bylo mi jasné, že za to může překotný růst, který prodělala v posledním půlroce. Návštěva u lékařky odhalila mé podezření, že má skoliózu, takže musí pravidelně cvičit. Podobný problém nyní řeší i moje kadeřnice, jejíž vnučka se podezřele hrbí, má vystouplou jednu lopatku, a přestože je jí už patnáct, cvičit se jí nechce.

Problémy se zády v mém okolí mi začínají připomínat novodobou epidemii. Odborníci oslovení kvůli tomuto článku mi potvrdili, že tomu tak skutečně je. Jde o epidemii celospolečenskou, která ještě zdaleka nedosáhla svého vrcholu. Bolesti zad pravidelně trápí už čtvrtinu obyvatel Česka.

Mohou za to zdánlivé detaily – maličkosti, které děláme zcela podvědomě. Třeba že sedíme s nohou přes nohu. Otočíme kolečkem klimatizace. Nebo prostě jen celý den strávíme u počítače. Přitom stačí některé škodlivé návyky změnit a vybrat si správný pohyb. To je důležité zejména u dětí. Na bolesti zad si zaděláváme už ve velmi útlém věku.

Stále mladší pacienti

Ještě před deseti lety vyhledávali pomoc fyzioterapeutů převážně starší lidé, dnes už trápí pohybový aparát mnohem mladší ročníky. „S bolestmi zad chodí do ordinací už i teenageři a lidé kolem dvaceti až třiceti let. Sedavé zaměstnání nejen u počítačů, ale i za volantem, si v moderní společnosti vybírá daň. Přibývá nám také dětských pacientů s vadným držením těla, vývojovými vadami či plochýma nohama,“ shrnuje Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky, a upozorňuje, že se v Česku kvůli nárůstu počtu potřebných začíná fyzioterapeutů nedostávat.

Problémy s pohybovým aparátem trápí děti, dospělé i seniory, a přestože má každá tato skupina vzhledem k věku své specifické obtíže, společným jmenovatelem bývá špatný životní styl. Aby tělo dobře fungovalo, je potřeba o pečovat komplexně: zdravě jíst, správně se hýbat. Ano, čtete správně. I stravování je v tomto případě důležité.

„Na jedné straně podrobně studujeme, jestli je mléko plnotučné, nebo polotučné, rohlík celozrnný, na druhé straně nemyslíme na pravidelnost a klid u jídla,“ podotýká fyzioterapeutka Radana Poděbradská.

Základem by měl být nácvik správných pohybových stereotypů – jak sedět v práci, jak mít nastavenou židli, stůl, počítač, jak provádět domácí práce, zvedat předměty, chodit či stát.

Klouby a počasí Klouby i záda mohou některé lidi pobolívat i vlivem změn počasí, hlavně když trpí revmatem a artritidou. „Obecně platí, že pacienti s artrózou velkých kloubů a páteře reagují na změny tlaku a počasí. Dnes se nově mluví o meteosenzitivitě,“ říká doktor Zdeněk Bezvoda z Lékařského domu Praha 7. Také lidé ve městech někdy reagují bolestmi kloubů a hlavy na meteorologické změny, protože jsou odtrženi od přírody. „Civilizační změny si v tomto případě vybírají svou daň. Lidé stále více času tráví v práci, ve městech s klimatizací a ztrácejí schopnost se přizpůsobovat změnám klimatu,“ podotýká Bezvoda. A co radí? Hýbejte se v přírodě, otužujte se a myslete pozitivně.

„Pokud se člověk naučí všechny tyhle zdánlivě banální věci provádět tak, jak je to pro tělo správné, pak by k bolestem zad už nemělo docházet. Podpořte správné držení těla také pravidelným cvičením na záda spolu s pravidelným přirozeným pohybem, jako je svižná chůze venku. Když budete doma provádět třeba jen patnáct minut denně správně zvolené zdravotní cviky, zádům se nesmírně uleví,“ vysvětluje trenérka fitness Kateřina Hollerová.

Ještě před zahájením cvičení však vždy vyhledejte lékaře. Bolesti zad a kloubů totiž mají různé příčiny. V závislosti na tom, co bolest vyvolalo, pak lékař může nastavit individuální léčbu a poslat vás buď na rehabilitace, pro různé ortopedické pomůcky nebo k dalším odborníkům.

Vůbec nejčastěji vzniká bolest zad v důsledku přetížení, po neúměrné jednostranné zátěži, při sedavém zaměstnání či při nedostatku pohybové aktivity.

To jsou mechanické příčiny. Bolest zad může být v těchto případech vyvolána natažením či natržením svalových vláken nebo vazivových úponů či kloubní blokádou. Vzácněji se bolest zad objeví v důsledku úrazů, vrozených abnormalit páteře nebo degenerativních změn obratlů a obratlových disků.

Příčiny jsou různé

Bolest zad ovšem nemusí mít vždy původ přímo ve strukturách páteře. Může se jednat o takzvanou přenesenou bolest, která je často nezávislá na pohybech či postavení páteře. K bolesti zad může tedy docházet i u takových stavů, jako jsou choroby ledvin, postižení pánevních o orgánů, výduť aorty nebo onemocnění trávicího traktu (žaludeční vřed, zánět žlučníku či slinivky břišní).

Pouze bolestí zad se mohou zpočátku projevovat onkologická onemocnění postihující páteř a její okolí. Mezi nádorová onemocnění vyvolávající typicky bolesti zad patří například mnohočetný myelom. Infekce v oblasti páteře mohou představovat i potenciálně život ohrožující stav, pokud nejsou rozpoznány včas. Samotnou kapitolou jsou pak revmatologická onemocnění projevující se bolestí zad se zánětlivým charakterem.

Základem pro správnou léčbu bolestí zad je tedy správná identifikace jejich zdroje. Lékař nejdříve zjišťuje všechny okolnosti vzniku bolesti zad, délku jejího trvání a údaje o době, kdy ještě příznaky onemocnění pociťovány nebyly. Poté vás vyšetří a na základě zjištěných údajů vám vystaví žádanky na další potřebná vyšetření. Ke správné diagnóze může totiž napomoci pořízení snímků na rentgenu, CT či magnetické rezonanci a různá laboratorní vyšetření. V závislosti na příčině bolesti pak lékař zvolí vhodnou léčbu, většinou v podobě tablet či infuzí, obstřiků, operace či rehabilitací. Nejčastější příčinou ovšem zůstává výše zmíněné vadné držení těla.

Páteř střežte od dětství

Snad všichni rodiče chtějí pro své potomky to nejlepší, jenže někdy to tak úplně neodhadnou. Začíná to například nákupem chodítka či hopsadel. Ta dětem vysloveně škodí. Dochází kvůli nim k přetěžování celého pohybového systému a velmi často může dojít k tomu, že rodiče u potomka nechtěně vyvolají chybný stereotyp chůze po špičkách, který se opakováním „vytrénuje“ až do patologického stavu. Dítě poté nedokáže při chůzi zapojit přirozeně celé chodidlo a i bez chodítka našlapuje na špičky.

Držení těla u českých dětí • 38% vyšetřených dětí má vadné držení těla • 50% dětí ve věku 13 až 15 let si stěžuje na bolesti zad • 20% dětí má nezdravě zakřivenou páteř • 14% dětí trpí skoliózou neboli deformací páteře

Tyto potíže se v budoucnu mohou projevit vadným držením těla a s ním spojenou bolestí. A právě školáků s vadným držením těla jsou nyní plné ordinace. Obtíže pohybového aparátu jsou u dětí v četnosti dokonce hned za alergiemi a smyslovými vadami. Může za to i dlouhodobé sezení ve škole a pak ještě doma u počítače nebo s mobilem, a tím pádem nedostatek pohybu. Někdy je naopak chybou zaměření na jeden druh sportu.

Vedle nedostatku pohybu je problém i v tom, že děti nemívají ve škole ideální lavice ani židle a podobné podmínky na ně často čekají i doma. Když ale pořídíte dítěti balanční židli a stůl, který s ním poroste, podpoříte zdravý vývoj zádových partií a svalů i vzpřímený sed. Dítě také můžete přihlásit na speciální fyzioterapeutická cvičení zaměřená na posilování, stabilizaci, protahování, relaxaci, koordinaci i nácvik rovnováhy.

Mějte na paměti, že špatné držení těla u dětí je pouhým začátkem řady obtíží s pohybovým aparátem v dospělosti. Pokud jde o téma bolavé i pro vás, začněte hledat příčinu. Prosedíte půl dne na špatné židli? Vyzkoušejte dynamické sezení na overballu nebo balanční židli, přimějí vás neustále používat svalstvo a při sezení se vyrovnávat. Bolí vás záda po probuzení? Nešetřete na matraci a pořiďte si zdravotní. Věnujete se jedinému sportu? Přidejte vhodné kompenzační cvičení, které sníží míru jednostranného přetěžování. Žijete naopak s minimem pohybu? Vyhledejte fyzioterapeuta, který vám pomůže vybrat aktivitu na míru. Máte nadváhu? Zhubněte. A hlavně svá bolavá záda začněte řešit, samo se to nespraví.