Nemusíte se otáčet celí. Několik tipů, jak uvolnit bolavou krční páteř

Tenhle problém velmi dobře znají všichni, kteří denně prosedí spoustu hodin u počítače nebo za volantem. Za trable s krční páteří si ale můžeme i sami.

Na vině může být nevhodná obuv (především jehlové podpatky), těžká kabela, kterou umanutě nosíme pořád přes stejné rameno nebo nachlazení - pár hodin v průvanu je poměrně spolehlivou zárukou toho, že se druhý den vzbudíte se ztuhlou šíjí (nemluvě o tom, když vám vítr ofoukne zpocená záda).

Nespěte na břiše a snažte se vyhýbat stresu

Spíte rádi na břiše? Pak si o potíže přímo koledujete. Při téhle pozici otáčíme hlavu na stranu (to je samozřejmě logické, kdo by taky vydržel dýchat celou noc do polštáře), což znamená poměrně velkou zátěž pro krční páteř. Její přirozené zakřivení navíc v této poloze nemá tu správnou oporu, což vede jenom k dalším blokádám a bolestem zad.

A nezapomínejme ani na stres. Ten nám totiž spolehlivě dokáže proměnit šíji v kámen, a to během pouhých několika sekund.

Představte si třeba následující situaci: Hoří vám termín a vy se ze všech sil snažíte odevzdat práci včas. Do toho zavolá dospívající dcera a trvá na neodkladném řešení nějakého životně důležitého problému. A aby toho nebylo málo, při letmém pohledu do stolního kalendáře zjistíte, že jste už půl hodiny měli sedět v zubařském křesle (na tu prohlídku jste se objednávali tři měsíce předem), a už to jede…

Protahovací cviky ke zmírnění bolesti Pozvolné uklánění hlavy do stran , její pomalá rotace, předklánění a zaklánění. V každé poloze můžete chviličku vydržet, prodýchat bolest a potom ji s výdechem „odfouknout“ pryč.

, její pomalá rotace, předklánění a zaklánění. V každé poloze můžete chviličku vydržet, prodýchat bolest a potom ji s výdechem „odfouknout“ pryč. Nebo zkuste následující velmi nenápadné, ale přitom účinné cvičení. Sedněte si, položte si ruce dlaněmi křížem přes sebe na horní část hrudníku (na horní žebra pod klíční kost) a stahujte ho zvolna směrem dolů. Potom zakloňte hlavu a chvíli v této pozici vydržte.

(na horní žebra pod klíční kost) a stahujte ho zvolna směrem dolů. Potom a chvíli v této pozici vydržte. Vraťte se do výchozí polohy a hlavu ukloňte doleva tak, abyste cítili napětí mezi čelistí a klíční kostí (ale ne přes bolest). S nádechem se podívejte dolů a s výdechem pohlédněte nahoru. Několikrát zopakujte, vraťte se zpět a proveďte to samé i na druhou stranu.

Doslova centimetr po centimetru vnímáte, jak vám postupně tuhne celý krk i ramena a ten nepříjemný pocit vystřeluje až k lopatkám. A vy s tím nemůžete vůbec nic udělat. Je vymalováno. Syčák stres opět skóruje. Co teď?

Zkuste bolest rozpustit teplem

Pokud jste doma, můžete si zkusit bolavé místo nahřát. Krční páteř miluje suché teplo. K tomuto účelu jsou ideální gelové sáčky, které můžete ohřát ve vodní lázni nebo v mikrovlnce. Nejlépe na teplotu 40 - 60 °C, při které se budou vaše svaly prohřívat pěkně do hloubky.

Ale pozor na spáleniny. Mezi gelový sáček a pokožku raději dejte bavlněný kapesník nebo utěrku.

Co ještě pomáhá Udržujte krk v teple: V průvanu se snadno přechladí a začne bolet. Nehrbte se: Nemusíte chodit, jako byste spolkli pravítko, ale snažte se nehrbit a různě nekřivit. Hýbejte se: Každý pohyb se počítá. V práci si občas udělejte pauzu (ideálně každých 20 minut) a trochu se protáhněte. Nejméně dvakrát v týdnu byste se měli věnovat pravidelné fyzické aktivitě. K uvolnění krčních, zádových a mezilopatkových svalů výborně pomáhá například nordic walking.

Nemáte sáčky? Použijte alobal, který vložte do přeloženého ručníku, nahřejte žehličkou a přiložte na postižené místo. Jestli nemáte ani alobal, nahřejte si aspoň samotný ručník, počítejte ovšem s tím, že z něj teplo rychle vyprchá.

Velmi dobře vám poslouží také elektrická dečka.

Rozmasírujte bolavá zatvrdlá místa

Od napětí a bolesti uleví i tření dlaněmi. Rozevřete ruce, prsty by měly být mírně od sebe. Položte dlaně na šíji nebo na ramena, lehce tlačte a zároveň posouvejte kůži a svalovou tkáň okolo krční páteře (jako byste je namotávali na pomyslnou tyč).

Můžete si také ve svalech najít silně bolestivá zatvrdlá místa. To jsou takzvané trigger pointy - spouštěcí body, které potřebují rozmasírovat.

Masáž provádějte palcem, a to buď nepřerušovaně, nebo na chvilku stiskněte a pak tlak na pár sekund uvolněte. Případně napodobujte pohyb šroubováku a palcem spirálovitě tlačte na bolestivý bod.