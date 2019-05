Hurá na koloběžku. Napraví záda, posílí svaly a zlepší figuru

Koloběžky dávno nenajdete jen v hračkářstvích. Mají své specializované prodejny, půjčovny i servisy. Mnohem víc než hračky připomínají ostré sportovní náčiní, jímž leckdy skutečně jsou. Ceny nejvíce hi-tech modelů se šplhají do desetitisíců. A na dlouhých projížďkách krajinou stále častěji střídají u nás tak oblíbená jízdní kola.

Při prvním pohledu na „koloběžící“ osobu by vás možná nenapadlo, že jde o sport, který představuje ideální pohybovou aktivitu pro mladé i staré, zdravé i různě indisponované. Na rozdíl od kola jde přece o pohyb, který zatěžuje každou stranu těla jinak, nebo ne?

Fyzioterapeutka Lenka Fasnerová z Centra pohybu Olomouc, která se koloběhem a jeho dopady na zdraví zabývá dlouhodobě, případné pochybnosti rozptyluje hned v počátcích.

„Koloběžka je z hlediska trénování pohybového aparátu neuvěřitelně komplexní. Hodí se doslova pro každou věkovou skupinu, přičemž velkou výhodou jak pro děti, tak hlavně pro starší generaci je, že jste jen kousek nad zemí.“

Tip do začátku Na koloběžku nepotřebujete žádnou speciální výbavu. Stačí běžné sportovní oblečení, kratší jízdu zvládnete i v kancelářském úboru. Pouze u dětí nezapomeňte na kvalitní helmu.



Jelikož na koloběžce stojíme na jedné noze, je velice důležité nohy při jízdě střídat. Zpočátku vám to může připadat nepřirozené, na jedné noze se budete cítit sebejistí, zatímco na druhé poněkud neohrabaní. Jde jen o to nebát se nové výzvy, vyzkoušet to a trénovat. Nebude to trvat dlouho a šikovnost se vyrovná.

Co se děje uvnitř těla?

Podle fyzioterapeutky je předností koloběžky fakt, že při jízdě nesedíte. „Vzhledem k našemu způsobu života, kdy pohybové aktivity máme nedostatek, většinu času prosedíme v práci či v autě a podobně, je koloběžka úžasný kompenzační prostředek. Proč? Protože se na ní stojí! A co víc – stojíte na jedné noze, kdy aktivujete i jednoduše řečeno hluboké vrstvy svalů, které jsou velice důležité pro náš správný aktivní stoj,“ vysvětluje Lenka Fasnerová.

Díky pravidelnému střídání nohou dochází k propojení pravé a levé hemisféry, k nastartování pravolevé rovnováhy v našem těle. „Velkým pozitivem je i to, že při správné technice po každém odrazu zapojíte svaly kolem kyčle a tím tyto svaly posilujete, zároveň posilujete a aktivujete svaly na stojné noze,“ dodává.

Sama se na koloběžku prvně postavila před pěti lety a hned po prvních odrazech jí došlo, jak úžasně komplexní pohyb to je. Nedlouho poté se začala věnovat kurzům fit koloběhu, na nichž učí správné technice jízdy děti, dospělé i seniory.

Stůjte správně

Správný postoj je základním předpokladem pro to, aby byla jízda na koloběžce bezpečná pro náš pohybový aparát. Zejména pokud vaše kondice pokulhává, nebude na škodu nechat si techniku vysvětlit právě od zkušeného lektora nebo aspoň ve specializované prodejně koloběžek.

Řídítka by měla být zhruba ve výšce pasu. Stojnou nohu na stupátku umístěte co nejvíce dozadu, trup držte vzpřímeně, ramena stažená dolů, paže jsou mírně pokrčené v loktech a zápěstí nesmí být zalomené.

A jak vypadá správný odraz? „S každým odrazem švihovou neboli odrazovou nohou vždy přednožíme, následně dojde ke kontaktu chodidla se zemí, odrazu a zanožení. Vystřídání nohou doporučuji vždy po třech až pěti odrazech,“ radí fyzioterapeutka. Při jízdě držte rovná záda, pohled směřujte dopředu – už po pár metrech ucítíte, jak aktivně pracují vaše zádové a břišní svaly.

Napraví bolavá záda

Právě záda jsou pro většinu populace pověstnou Achillovou patou. Potíže s nimi se zdaleka netýkají jen lidí s dlouholetým sedavým zaměstnáním, ale už i dětí na základní škole. Příčina je stejně jednoduchá jako tristní – i malé děti mají málo přirozeného pohybu. Sebelepší sportovní kroužky nemohou nahradit obyčejné dovádění s kamarády na hřišti, běhání po lese, blbnutí na kole, na skateboardu a podobně.

Většina bolestí zad má původ v nerovnováze v našem těle. První pomocí tak může být komplexní pohybová aktivita – jako třeba právě koloběžka. „Při koloběhu zapojujeme všechny velké svalové skupiny, jako jsou svaly zádové, svaly břišní, svaly paží, svaly na dolních končetinách,“ vypočítává fyzioterapeutka.

„Zjednodušeně řečeno při jízdě na koloběžce přirozeně posilujeme všechny důležité svalové skupiny. Co já osobně vidím jako velký bonus, je fakt, že po odrazu krásně zanožíte švihovou nohu a zapojíte hýžďové svaly, což uvítají zejména dámy.“

Pomáhá i po úrazech

Tento pohyb, který nazýváme zanožení v kyčli, má podle Lenky Fasnerové ještě jedno velké plus. Protáhneme svaly na přední straně stehna, které zároveň při pohybu dolní končetiny vpřed posilujeme. Zatímco odrazová noha důkladně posiluje a protahuje svaly, ani stojná noha nezahálí.

„I zde posilujeme všechny svaly kolem kyčle a kolena, navíc s každým odrazem, kdy na stojné noze uděláme mírný podřep, pracují také hýžďové svaly. Všechny tyto svaly jsou velice důležité pro správnou chůzi,“ říká.

Při správné technice lze koloběh zařadit i jako kompenzační cvičení pro různé druhy sportů, jako je hokej, fotbal, běh, plavání nebo míčové hry.

„Já osobně využívám koloběžku i v poúrazové terapii po operaci kolen, kyčlí, ale i vyhřezlých plotének,“ doplňuje Lenka Fasnerová další výhody koloběhu. Je však potřeba zvládnout správnou techniku, vybrat správný terén a hlavně na nic nespěchat a nechtít hned trhat nějaké rekordy.

„Pohyb a jakákoliv pohybová aktivita by měla být především radost. Velmi důležité je také jezdit na kvalitní koloběžce. Ta má nízký nášlap, takže tolik nekrčíme stojnou nohu, a dobrá ložiska i náboje, takže na jeden odraz ujedete více metrů. Důležitá je i nízká hmotnost, spolehlivé brzdy a přesné vedení dráhy díky kvalitním pneumatikám.“

Je to radost

Potřebujete další důvody, proč dát koloběžce šanci? Co takhle víkendová rodinná zábava? Zatímco na kole děti často bojují s motivací a výkonností, která je s dospělými nesrovnatelná, na koloběžce vám dají pořádně do těla. Najděte nejbližší cyklostezku a vyskočte na stupátko.

Pokud váháte, zda vás koloběh chytne za srdce, nemusíte hned utrácet horentní sumy za novou koloběžku. Stejně jako jiné sportovní vybavení si ji můžete nejprve půjčit v půjčovně a vyzkoušet si, zda vám tento způsob cestování a pohybu vyhovuje.

„Koloběžka celkově rozvíjí naši motorickou gramotnost, pohybové cítění a vůbec vnímání vlastního těla,“ říká na závěr fyzioterapeutka. „Koloběžka je radost – odrazím se a jedu. Jsem bezpečně kousek nad zemí – jen pozor, nebrzdíme nohou, ale brzdami. A důležitá poznámka nakonec: stejně jako na kole je třeba dbát bezpečnosti. Takže doporučuji vybavit se cyklistickými rukavicemi a helmou!“