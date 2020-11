Hubnu při hrabání listí, říká Lenka, která shodila 24 kilo

Na Facebooku na ni jednoho dne vyskočila nabídka ze Světa zdraví (dnes Nutriadapt). Poslala tam žádost o konzultaci a vyrazila do poradny.



Koledovala jsem si o cukrovku

„V rámci základní analýzy mi sdělili, že můj metabolický věk se rovná 73 letům! To bylo děsně nepříjemné překvapení. Ve čtyřiceti? Taky mi zjistili vysoký krevní tlak, kterým jsem nikdy netrpěla, a potvrdili mi, že jestli se sebou něco neudělám, dostanu diabetes. Byla jsem už v takzvaném předstadiu. Výživový poradce mi řekl, že jsem přišla za pět minut dvanáct,“ říká hezká dlouhovláska, která dostala spoustu cenných rad a doma je hned uvedla do praxe.

Proměna čtenářky Lenky

„Ihned jsem přestala sladit čaj, konzumovat sladká jídla jako oblíbené koláče, buchty a podobné laskominy. Vynechala jsem také bílé pečivo. I když jsem nevyřadila vepřové maso, které si občas dám, začala jsem jíst víc zeleniny a ovoce a pochoutkou se pro mě stalo müsli s kefírovým mlékem. No a místo knedlíků jsem vařila spíš rýži. Nebylo to zase tak složité, šlo jen o to si zvyknout a moc nehřešit,“ usmívá se Lenka, kterou podporoval nejen poradce, ale i manžel a synové. A v hubnutí jí hodně pomohl i pohyb.

„Zpočátku jsem cvičila doma, v létě jsem hodně chodila na procházky se psem a jezdila na kole. Sport mi dodává nejen kondičku, ale také sebevědomí. Pobyt v přírodě je navíc povznášející a velmi uklidňující. A psychika při hubnutí hraje podle mě velkou roli,“ myslí si žena narozená ve znamení Vodnáře, která má s manželem dva syny, patnáctiletého Dominika a devítiletého Daniela.

Lenka před hubnutím

Vánoční pečení u nás nehrozí

„Po prvním porodu, který proběhl císařským řezem, mi zůstalo 10 kilo a s druhým synem jsem vlastně po porodu silnější ani nebyla. Všechno přišlo, až když jsem nastoupila do práce, přestala chodit pěšky a všude jezdila jen autem. Tehdy jsem začala postupně kynout až na těch 109 kilo,“ vysvětluje mladá žena, která ale ani teď neusíná na vavřínech.

„Mým přáním je shodit ještě 10 kilo a už nepřibrat. Už teď se ale cítím skvěle a mám víc energie. I manžel je na mě pyšný a konečně mě vidí v šatech, které jsem dřív nenosila. Díky tomu krásně ladím s podzimem. Mám tohle období moc ráda. Na zahrádce jsme česali jablka, sbírali lískové oříšky a rajčata.

„No a největší tělocvik mi začne při hrabání listí,“ těší se Lenka, která věří, že i Vánoce zvládne bez zbytečných pokušení: „Muž ani kluci cukroví moc nemusí, takže u nás žádné velké pečení nehrozí. A jak se říká, co oči nevidí, to pusa nesní. Taky si dávám už předem předsevzetí, že budu i dál pravidelně cvičit. Když už jsem ušla takovou cestu, nesmím si to svou leností pokazit.“