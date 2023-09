Silvie zhubla 54 kilogramů. Pomohly jí kalorické tabulky

„Já se zadýchávala i při chůzi po rovině. Do práce to mám z domova asi pět minut pěšky. I přesto jsem po každé cestě lapala po dechu a nemohla mluvit. Vadily mi i různé narážky od lidí, včetně dětí mého kamaráda.“

Pár triků Voda v potravě

Strava s vysokým obsahem vody pomáhá z těla vyplavovat odpadní látky a tím hubnout. Nejvíce vody obsahují okurky, celer a cuketa. Nepijte při jídle

Není to dobré pro žaludeční šťávy, které se tím zředí, a tím se ztíží správné trávení. Nejlepší je pít půl hodiny před jídlem.

„Nejhorší asi bylo, když moji maminku odvezla záchranka do nemocnice s prasklou aortou. Doktoři jí doslova zachránili život za minutu dvanáct. Jeden z jejích ošetřujících lékařů, který mě viděl při návštěvě, ale prohodil, že pokud se sebou rychle nezačnu něco dělat, skončím s podobnu diagnózou jako ona. To mě docela vyděsilo,“ přiznává Silvie.

Kilometry v nohách

K redukci hmotnosti jí však paradoxně donutil manžel, který sám začal hubnout. Z internetu si do telefonu stáhl kalorické tabulky a do nich pečlivě zaznamenával, co všechno během dne snědl. A na jejich základě si sestavoval jídelníček.

„Když přesáhl denní příjem, změnil si ho tak, aby se kalorickým tabulkám zamlouval. A já jsem si kalorické tabulky do mobilu nainstalovala taky. I můj jídelníček se tedy začal měnit.“

„Přiznávám, že na začátku to byl velký boj! Oblíbený turistický salám, smažené řízky a hranolky, sladkosti, bílé pečivo, to všechno šlo pomyslně do koše. Dennodenní součástí našeho domácího vaření se spolu s kuchyňskou váhou staly zdravé potraviny doporučované na internetu,“ směje se sympatická padesátnice, která ke změně stravy přidala i velkou dávku pohybu.

Především začala vyrážet na dlouhé procházky, během nichž nachodila i dvacet kilometrů. „Kdybyste viděli ten turistický outfit. Naštěstí jsem tenkrát moc lidí nepotkala. Hubnout jsem začala na podzim, kdy výletníků v přírodě přece jen ubývá.“

Po schodech nahoru dolů

Dlouhé procházky Silvie kombinovala s jízdou na koloběžce. „Má tehdejší váha (sto osm kilo při výšce sto padesát sedm centimetrů) mi nedovolovala chodit zrovna svižně. Proto jsem si od dcery kamaráda půjčila koloběžku a střídala chůzi s jízdou. Největším hnacím motorem pro mě ale zůstávali manžel a syn. Ten se k nám totiž záhy přidal,“ pochvaluje si Silvie a pokračuje vyprávěním o svém dětství.

„Dnes nemůžu uvěřit tomu, že jako malá jsem byla kost a kůže. Vůbec mi nechutnalo jíst. Štíhlou postavu jsem měla i v dospívání, kdy jsem se seznámila se svým budoucím manželem. Táhneme to spolu už jedenatřicet let a máme syna Pavla. Můj čtyřicetikilový přírůstek na váze způsobilo právě těhotenství. Po porodu jsem sice zhubla na šedesát kilo, ale pak šla kilíčka nenápadně nahoru. Dneska jsem naštěstí opět na krásných pětapadesáti, což vnímám hodně pozitivně. Výborně se cítím hlavně po zdravotní stránce. Samozřejmě se mi i zvedlo sebevědomí.“

„V současné době se třeba úplně jinak oblékám, i když nepatřím k ženám, které chodí pravidelně ‚fackovat ramínka‘ do obchodů a každou chvíli si vybírat nové šaty. Velkou radost mi udělaly i manželovy hubnoucí úspěchy, ten má třicet kilo dole. I jako pár zkrátka vypadáme mnohem líp,“ raduje se Silvie, která se se svým manželem často vydává na cyklovýlety.

„Někdy to je docela legrace. Muž jede na kole, na řídítkách má v košíku našeho psího mazlíčka Bohouška a já za ním jedu na koloběžce. Vpředu jet nemůžu, protože Bohoušek všude chce být první. Hrozně u toho štěká a vrtí se v košíku tak, že by za chvíli manžela i s tím kolem shodil,“ uzavírá sympatická dáma.