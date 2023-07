Žena vypustila rychlé občerstvení a zhubla skoro šedesát kilo

Dlouhá léta si večer po práci objednávala jídlo z rychlého občerstvení. Vychutnávání si tučných a kořeněných jídel pro ni byla odměna za náročný den v práci. Uvědomila si ale, že byla špatným příkladem pro svou tehdy třináctiletou dceru a rozhodla se pro změnu životního stylu.

„Zhruba pět let jsem byla absolutně na dně. Nestarala jsem se o sebe, neměla jsem o nic zájem. Jedinou mou odměnou a útěchou bylo večerní přejídání u televize,“ uvedla pro Daily Star.

Pro změnu se rozhodla ze dne na den. Okamžitě přestala s objednáváním nezdravých jídel a místo toho v obchodě pořídila spoustu zeleniny, ovoce a masa. Začala sama vařit a po letech přidala do svého života i pohyb. To byl pro tělo pochopitelně zprvu šok. Bolelo jí celé tělo a cvičení bylo zpočátku velmi náročné. Musela se k němu přemlouvat.

„Když jsem ale stoupla po pár týdnech na váhu a viděla, že kila jdou dolů, zaplavil mě neskutečný pocit štěstí. Občas mám pocit, že moje proměna snad ani nemůže být realita a ptám se sebe sama, jestli to není sen,“ pokračovala. Díky úbytku váhy se cítí lépe fyzicky i psychicky. A radost má i její dcera. Dnes je Helen je v posilovně jako doma a objíždí soutěže v kulturistice, kde sbírá i ocenění. „Stálo to za to. Měla jsem to udělat už dávno,“ dodala.