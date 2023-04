Propojte správné jídlo s pohybem a hubnutí půjde samo, radí specialistka

„V dětství jsem byla baculka. Vychovávala mě hlavně babička, a ta připravovala skvělé palačinky, kynuté knedlíky a žemlovku,“ vzpomíná Kateřina, která přestala chodit do školní jídelny a vyrůstala hlavně na sladkých jídlech. Život to pak zařídil tak, že po vysoké škole ekonomické odjela do Itálie, kde několik let žila se svým, dnes už bývalým, manželem a podnikala v oboru stavebnictví.

Podnikání mě vyčerpávalo

„Itálii jsem milovala. I svého bývalého muže, ale jeho rodina mě nepřijala a naše manželství skončilo. Do Itálie se moc ráda vracím na dovolenou k moři nebo na lyže, ale žít bych tam už nechtěla. V Miláně ale studuje na vysoké škole můj syn, kterého ráda navštěvuju. Dcera naštěstí chodí do školy v Praze, takže s ní se vídám častěji. Když se podívám zpátky, můj rozvod nebyl růžový a ve čtyřiceti letech jsem skončila s několika léky a nadváhou. Navíc extrémně utahaná. Podnikání, kvůli kterému jsem byla pořád na cestách, mě vyčerpávalo a musela jsem s ním přestat. Najednou jsem kromě nové práce hledala i způsob, jak získat zpátky energii, psychickou pohodu, štíhlou postavu a zdraví. Mám vyzkoušené, že když je člověk vnímavý a otevřený, příležitost k němu přijde sama. A to se stalo i mně,“ vzpomíná sympatická žena, které otevřel oči kurz o výživě.

Lezla jsem po horách a posilovala

„Zjistila jsem, že za část mých problémů může stres a špatné stravování. Naučila jsem se jíst tak, že se mi vrátilo zdraví, pěkná postava i energie. Po čtyřicítce jsem začala jezdit na horském kole, lyžovat, lezla jsem po horách a pod dohledem dcery posilovala ve fitku. Kromě toho jsem se zamilovala do kurzů výživy, udělala jsem si certifikát výživového poradce a otevřela si poradnu. Dokonce jsem v Praze provozovala Centrum zdravého snídání. Pak ale přišel covid a já ho musela zavřít. To mě vrátilo na úplný začátek. Začala jsem proto přemýšlet o možnostech, jak pracovat z domova. Ve svých třiapadesáti letech jsem ale neuměla používat sociální sítě. Spíše jsem je v té době vnímala jako způsob, jak ukázat přátelům fotografie z víkendu. Občas jsem si připadala jako slon v porcelánu,“ vzpomíná Kateřina, které nezbylo nic jiného než se do světa sociálních sítí více ponořit. A u toho začala u tloustnout.

„Myslela jsem si, že shodit kila bude pro mě lehké. Ale nebylo! Po menopauze se tělo chová úplně jinak. To, co mi dřív fungovalo, fungovat přestalo.“ Naštěstí ale našla v zahraničí program, který zabral.

Mám pocit, že valím kouli do kopce

„Je založený na odbourání zánětlivých potravin z jídelníčku a jejich nahrazení těmi protizánětlivými. Důležité je okysličení těla oxidem dusnatým a stabilizace krevního cukru. Díky tomu jsem shodila nějaká kila a získala novou energii. Ráda také slýchám, že jsem celá omládla,“ usmívá se Kateřina, která ženy ze své skupiny učí, jak propojit správné jídlo s pohybem, i kdyby to byla jen procházka na čerstvém vzduchu.

„K tomu všemu jsem začala meditovat a věnovat se afirmacím. Jde o krátká pozitivní tvrzení, která opakujeme nahlas, nebo v myšlenkách, abychom svůj život ovlivnili k lepšímu. Říkáme je v přítomném čase a vyjadřujeme v nich svůj záměr. U změny životního stylu je nezbytné i nastavení mysli. Jak zjišťuju, on ani jednoduchý recept na zdravé jídlo nezajistí, že si žena udělá čas i na odpočinek, relaxaci a zábavu. Mám z toho pak pocit, že valím kouli do kopce. Učím ženy, že je možné dosáhnout čehokoli, pokud to opravdu budou chtít a budou tomu věřit.“

Děti vyletěly z hnízda

„Kromě toho všeho ještě pomáhám ženám najít nový smyl života v době, kdy jim odcházejí dospělé děti z domova. I já jsem to zažila. Když bylo dceři šestnáct a synovi osmnáct, šli bydlet k bývalému manželovi. Z hnízda odletěli dřív, než jsem čekala, ale nemohla jsem s tím nic dělat. Všechno je, jak má být. S dětmi máme skvělý vztah a každý si žijeme život podle svého,“ usmívá se Kateřina.