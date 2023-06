Buďte štíhlá díky detoxu. Přinášíme recepty, se kterými vám to půjde

Konečně je teplo a sluníčko láká ven. Ideální čas (a také poslední šance) na to, abyste se zbavila nadbytečných kilogramů před dovolenou. A jde to úplně bez hladovění. Hodně diet vede k tomu, že se jen cítíte slabá a vyčerpaná, protože nízký příjem kalorií jde často ruku v ruce se sníženým přísunem živin. Vydržet takový režim trvaleji bývá hodně těžké, a pokud to „zabalíte“, výsledek v podobě jojo efektu na sebe nenechá dlouho čekat.

Ale proč se takhle trápit? Ke štíhlejší postavě a celkové lepší kondici se můžete teď na jaře doslova propít. Z našich osvěžujících detoxikačních drinků budete profitovat hned dvakrát. Jednak zbavíte tělo všech uložených odpadních látek, čímž získáte víc energie a zářivou pleť. Kromě toho nahodíte spalování tuků, a můžete se tak bez problémů zbavit až tří kilogramů za týden.

Jak to funguje

Nechcete-li při hubnutí riskovat nedostatečný přísun živin ani hladovět, případně stále počítat kalorie, vsaďte na zeštíhlující drinky plné vitálních látek, které dodají tělu vše, co potřebuje. Kromě toho samy o sobě chutnají skvěle a dobře zasytí. A jaké mají další plusy?

Rozmělněná textura ovoce a zeleniny putuje do organismu přímo v podobě čistých trávicích enzymů, které tam pak mohou být optimálně využity. Dají se také velmi snadno zakomponovat do běžného jídelníčku. Nahraďte jednoduše jedno hlavní jídlo, nejlépe snídani nebo oběd, detoxikačním drinkem. U ostatních jídel během dne volte lehké, vyvážené pokrmy.

Detoxikační kúra bude ještě účinnější, když se dlouhodobě zřeknete potravin, které obsahují průmyslově zpracovaný cukr, aditiva a konzervační látky. Dbejte přitom na to, abyste denně vypila alespoň dva litry vody.

Pro ještě větší podporu očistného procesu v těle kromě toho vypijte večer dva až tři šálky neslazeného čaje. A protože není nic příjemnějšího než chuťová rozmanitost, připravili jsme pro vás hned sedm receptů na výborné drinky, na nichž si zaručeně pochutnáte.

Mrkvový koktejl se zázvorem

Na 1 sklenici (250 ml): Oloupejte kousek zázvoru (asi 1 cm), 2 jablka (po 150 g), 1 hrušku (150 g) a 4 mrkve (po 60 g). Suroviny vkládejte postupně do odšťavňovače a šťávu přelijte do sklenice. Asi 220 kcal

Ostré látky obsažené v oddencích zázvoru aktivují rychlejší metabolismus. Dopřejte si jeden zázvorový drink po ránu a nahodíte ihned spalování tuků!

A hlad nedostane šanci…

Lněné, chia nebo konopné semínko, ořechy, jádra či zelenina s vysokým obsahem vlákniny, jako je brokolice, špenát nebo zelí, udělají z vašich drinků skutečně sytou potravu.

Melounovoborůvkové smoothie

Na 1 sklenici (250 ml): Nasekejte 20 g lískových oříšků, vložte je s 400 g melounové dužiny, 150 g borůvek, hrstí špenátových listů, šťávou z 1 limety a 200 ml vody do stolního mixéru a rozmixujte. Můžete použít i tyčový mixér. Smoothie přelijte do sklenice a nechte si chutnat. Asi 330 kcal

Smoothie s konopným semínkem

Na 1 sklenici (200 ml): Operte 50 g borůvek a 50 g malin. Ovoce vložte do stolního mixéru společně s 40 g netučného tvarohu a 1 lžičkou lněného semínka, případně vše rozmixujte tyčovým mixérem. Omyjte snítku meduňky a otrhejte lístky. Smoothie nalijte do sklenice a ozdobte meduňkou. Asi 120 kcal

Ruce pryč od cukrových bomb! Dejte si pozor! Některé druhy ovoce, především banány, hrozny, fíky, datle, granátová jablka nebo maracuja, obsahují hodně cukru a dokážou rychle zmařit zeštíhlující účinek detoxikačních drinků.

Krásnější díky okurkám

Okurky mají vysoký obsah vitaminu B a minerálních látek, jako je draslík a fosfor, které posilují vlasy, pokožku, nervy, svaly a kosti.

Pijte častěji okurkovou vodu, která je plná antioxidantů účinně likvidujících volné radikály. Navíc vás osvěží a napomáhá vyplavování jedovatých látek z organismu.

Celerovo-okurková šťáva

Oloupejte kousek zázvoru (asi 1 cm) a 2 jablka (po 150 g). Vložte je do odšťavňovače a postupně získejte šťávu i z 1 salátové okurky, 4 řapíků celeru, hrsti špenátových listů a růžiček z poloviny brokolice. Šťávu promíchejte ve sklenici. Asi 370 kcal

Drink s kurkumou a pomerančem

Oloupejte 1 pomeranč a odstraňte i blány z jednotlivých dílků, vymačkejte šťávu. Filety čisté dužiny pokrájejte na malé kousky, stejně jako polovinu mrkve a manga. Pomerančovou šťávu, mrkev, pomerančovou i mangovou dužinu vložte do mixéru společně s 100 ml jablečné šťávy a 1 hrstí potočnice (lze ji nahradit řeřichou) a rozmixujte. Smoothie ve sklenici ozdobte lístky potočnice nebo řeřichy. Asi 210 kcal

Rozmixujte to!

Většina těchto drinků se dá připravit ve výkonných mixérech na smoothie, ale i v běžném stolním mixéru nebo vám pomůže tyčový. Odšťavňovač je potřeba jen k získání zázvorové a okurkové šťávy.

Smoothie pro hezké ráno

V osolené vodě povařte asi 6 až 8 minut 50 g růžiček brokolice. Slijte je, zchlaďte studenou vodou a nechte úplně vychladnout. Oloupejte 1 kiwi a pokrájejte na menší kousky, stejně jako dužinu z polovičky avokáda. Vše vložte do stolního mixéru společně s 30 g listového špenátu, 3 snítkami meduňky, 1 lžičkou mletých mandlí, 1 lžící citronové a 150 ml jablečné šťávy. Rozmixujte do hladké konzistence a přelijte do sklenice. Mňam! Asi 330 kcal

Low carb citronový drink s papájou

Připravte podle návodu výrobce čaj z 1 lžičky bílého čaje a 250 ml vody a nechte vychladnout. Orestujte nasucho půl lžičky semínek koriandru a rozdrťte je v hmoždíři. Oloupejte 1 papáju, odstraňte semena z jejího středu a dužinu pokrájejte na kousky. 1 bio citron omyjte horkou vodou, osušte a nastrouhejte kůru. Citron rozkrojte na poloviny a z jedné vymačkejte šťávu, druhou nakrájejte na plátky. Semínka koriandru (pár si jich nechte na ozdobu), papáju, čaj, 1 lžičku zázvorového sirupu, citronovou kůru a šťávu rozmixujte v mixéru. Do sklenice vložte plátky citronu, přelijte citronovým drinkem a posypte zbytkem koriandrových semínek. Asi 140 kcal