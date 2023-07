Hubnete? Tajemstvím úspěchu jsou živiny a vláknina

Zvláště v období, kdy venku panují vysoké teploty, je vydatné jídlo pro tělo velkou zátěží, a to ani nemluvíme o spoustě kalorií, které spolykáte. Saláty jsou ideální volbou. Zařaďte je do svého (nejen letního) jídelníčku.Jsou lehké, dobře zasytí, obsahují důležité minerální látky a další vitální prvky nezbytné pro zdraví – a navíc báječně chutnají.

Kromě toho vás díky vysokému obsahu vody v zelenině i bohatě hydratují. A jejich další plus? Budou nejen ideální k večeři, ale můžete si je vzít i s sebou jako zdravý oběd do práce, na výlet nebo k vodě. Tak dobrou chuť!

Je to snadné

Se zdravou, vyváženou stravou (ale chce to i pohyb) se rychle zbavíte nadbytečných kilogramů, a to relativně jednoduchým způsobem. Připravte si každý den jeden z našich salátů. Předepsané množství stačí na dvě porce, takže si salát můžete vždy rozdělit na oběd a večeři. Na obě jídla budete krájet a vařit jen jednou, a to vám ušetří čas.

Proč to funguje

Dobře zasytí. Listové saláty, zelenina a bylinky mají jen málo kalorií a jsou ideální volbou pro ty, kteří chtějí snížit váhu. Kromě toho jsou třeba okurky, brokolice a ostatní zelenina výborným zdrojem důležitých vitaminů, minerálních látek a vlákniny. Další výhodou je, že pokud se zkombinují se zdravými sacharidy a chytrými zdroji bílkovin, velmi rychle a nadlouho zasytí, takže se i bez případných malých svačinek nedostaví záchvaty nezvladatelného hladu.

Ale pozor! Není salát jako salát. Existují některé přísady, které udělají z lákavě lehkého pokrmu kalorickou bombu. Vyhněte se proto obloukem tučným salátovým dresinkům, nejezte k salátu chléb ani smažené obalované ryby nebo maso. Kapitolu samu o sobě představují kupované krutony – 100 gramů těchto malých křupavých kousků má dokonce skoro 500 kcal!

Pestrá všehochuť

Kdo se rozhodne hubnout se saláty, měl by bezpodmínečně myslet na pestrost. Čím větší je rozmanitost na talíři, tím vyšší je potěšení ze zdravého jídla. Takže budete nejen hubnout a dodávat tělu všechny důležité výživové látky, ale inspiruje vás to i k tomu, abyste vydržela. Díky tomu brzy získáte svou vytouženou váhu.