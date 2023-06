Projděte se ke štíhlosti. V barefoot botech to půjde ještě snáz

Choďte víc 10 až 15 minut chůze: První dávku denní chůze je možné báječně „sfouknout“ cestou do práce. Vystupte z tramvaje nebo autobusu o zastávku dříve a zbytek dojděte pěšky.

První dávku denní chůze je možné báječně „sfouknout“ cestou do práce. Vystupte z tramvaje nebo autobusu o zastávku dříve a zbytek dojděte pěšky. 10 minut chůze: Máte v práci hotovo? Tak ještě zajděte na malou chvíli ven… I když své udělá i taková chůze jenom po bytě, nepodceňujte ji. I při domácích pracích se jeden něco naběhá – ale o to víc vám potom bude chutnat večeře!

Máte v práci hotovo? Tak ještě zajděte na malou chvíli ven… I když své udělá i taková chůze jenom po bytě, nepodceňujte ji. I při domácích pracích se jeden něco naběhá – ale o to víc vám potom bude chutnat večeře! 5 až 10 minut chůze: Už jen třeba chůze ke kávovaru, na poštu nebo do květinářství zaktivuje vás i váš metabolismus a povzbudí zažívání. Proto se nezapomeňte během celodenního sezení čas od času protáhnout, krátká procházka je přímo ideální.

Už jen třeba chůze ke kávovaru, na poštu nebo do květinářství zaktivuje vás i váš metabolismus a povzbudí zažívání. Proto se nezapomeňte během celodenního sezení čas od času protáhnout, krátká procházka je přímo ideální. 10 až 15 minut chůze: Během polední pauzy se do toho zase dejte – vyřiďte si pěšky pár pochůzek nebo se domluvte s kolegy a dopřejte si společnou procházku na čerstvém vzduchu. Uvidíte, že se vám bude hned mnohem lépe pracovat.