Nedaří se vám zhubnout? Kašlete na diety. Začněte, až budete v pohodě

Nechtějte všechno Zázraky na počkání, nemožné do tří dnů? To nefunguje. Pokud celý život nosíte velikost 46, o deset čísel dolů to nejspíš nepůjde. Ale i jeden konfekční skok, který se vám podaří udělat, je přece úspěch, ze kterého byste se měli radovat. Postoj „buď všechno, nebo nic“ vám štěstí nepřinese.

A nezapomeňte se odměňovat. Například za každé shozené kilo si kupte něco pěkného na sebe, neodkládejte až na chvíli, kdy „konečně budete štíhlí“. Udělejte teď hned, dodá vám to sílu a chuť k dalším změnám.