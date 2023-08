Štíhlejší v pase až o 12 centimetrů. Stačí jen každý den správně dýchat

Přála byste si, aby se všechna vaše nadbytečná kila rozplynula už jen tím, že dýcháte? Možná se vám zdá, že je to nesmysl, ale tuto metodu praktikují Japonky a prý funguje. Není to nic složitého, a když nic jiného, určitě to stojí za vyzkoušení.

Investujte každý den několik minut svého času do japonského dechového cvičení, speciálního dýchání, kde se kombinuje cílené napětí svalů a uvolnění psychiky. Při praktikování se zároveň šetrným způsobem stimuluje metabolismus a posilují břišní svaly. Podrobněji vám vše vysvětlíme v návodu o pěti krocích.

Jak to funguje?

Jak je to možné? Vysvětlení je prosté. Vědomým nadechováním a vydechováním se krev v organismu nasytí kyslíkem. A protože tukové buňky v těle se skládají ze tří prvků (kyslíku, vodíku a uhlíku), pak je jasné, že čím víc kyslíku tělo spotřebuje, tím více tuku spálí.

Tukové buňky, kterých se chcete zbavit, se přemění na oxid uhličitý a vodu. Oxid uhličitý vydechujete, vodu vyloučíte močí, vypotíte.

A pokud se navíc zdravě a vyváženě stravujete, pomůže vám tento trik zbavit se rychle až dvou kilogramů, které vám možná ještě zbyly po vánočních svátcích, nebo se na vás nabalily po divokých letních večírcích. Váhu si takto můžete dlouhodobě udržet.

Cvičte denně před snídaní