Hubnutí ve dvou jde lépe, říká Miloš. S manželkou shodili 53 kilo

Miloš říkal svému stále se zvětšujícímu břichu: „Ty můj mazánečku!“ Radost z něj ale neměl.

„Taky aby jo. Vždyť jsem kvůli tomu ‚mazánkovi‘ nemohl skoro nic dělat. Sportovat nebo vyjít bez zadýchání schody. Začínalo mi to vadit čím dál víc, nehledě na fakt, že ani v zrcadle nebo na fotkách to břicho prostě schovat nešlo. A úplně nejvíc mi vadilo, že mi přibývaly prášky ke stálému užívání. Jeden na vysoký krevní tlak, jiný na cholesterol a tak dál... A to mě v padesáti docela přestávalo bavit,“ přiznává Miloš, který potkal známého a všiml si, že výrazně zhubl.

Pár triků Jen čistá voda

Pozor na tekuté kalorie, ukryté v ovocných šťávách a limonádách. Pijte pouze čistou vodu a bylinkové čaje. Jezte v klidu

Pomalu žvýkejte a plně se soustřeďte se na to, co jíte. Tak si zároveň uvědomíte, kolik jste toho snědli.

Právě ten mu řekl, že mu pomohli odborníci, a poskytl mu kontakt na paní Jakubkovou do poradny v Bílině. Na první konzultaci ovšem nešel sám, shodit potřebovala i jeho paní.

Ovoce, zelenina, kuskus a müsli

„Znáte to, ve dvou se to prostě vždycky líp táhne. V dobrým i zlým! Od výživové poradkyně jsme dostali jídelníček, informace o programu a rady k dodržení výživového plánu. A společně jsme se do toho s manželkou Andreou pustili. Hned jsem vyklidil lednici a nakoupil bílé jogurty a kupu zeleniny. Na začátku jsem samozřejmě nějaké chutě měl, třeba na moje oblíbené plněné knedlíky a pivo, které jsem na pár měsíců úplně vyřadil.“

„Za několik týdnů jsme ale s Andreou zjistili, že ta změna jídelníčku není až tak hrozná. Naučil jsem se jíst hodně zeleniny a ovoce. A dodnes si s chutí dám k snídani müsli. Oblíbil jsem si taky těstoviny se špenátem a kuřecím masem nebo tuňákem, rýži s kotletkou a čínskou zeleninou, prostě jídla, co si zvládnu připravit i sám. Dokonce jsem přišel na chuť i kuskusu, který bych si ještě před pár měsíci rozhodně nedal. K bramborám jsou zase fajn krůtí karbanátky. A taková domácí čínská polévka taky báječně zasytí,“ pochvaluje si svůj nový životní styl sympatický muž narozený ve znamení Panny.

Změna stravy a pohyb

Zatímco on shodil šestnáct, jeho manželka třicet sedm kilogramů. Oba vypadají spokojeněji, zdravěji a moc jim to spolu sluší.

„Taky jsme se přesvědčili, jak je při hubnutí důležitý pohyb. A to nejen kvůli samotné váze, ale i psychické pohodě. Já jezdím rekreačně na kole a často chodím do práce i z práce pěšky. To je hodně znát! Se ženou jsme si pak koupili hůlky na nordic walking a začali jsme chodit do přírody nebo prostě jen tak na procházky. Kolik příjemných míst jsme při tom objevili! A k tomu jsme si zlepšili fyzičku. Prostě u nás dvou zabrala trojkombinace. Změna jídelníčku, pohyb a dobrá psychika,“ vypráví Miloš, který vyrůstal na sídlišti v Teplicích v partě kluků, a jak sám tvrdí, žádná lumpárna mu nebyla cizí.

„Na jaře jsem hodně jezdil na kole, v létě jsem byl věčně na koupališti. Jídlo jsem měl rád, moje mamka skvěle vařila, její vynikající štrúdl neměl chybu. S postavou jsem jako kluk problémy neměl, byl jsem stále v pohybu. Stejně tak v dospívání. Přibírat jsem začal až po skvělém vyváření mojí tchyně, která mi s láskou říkala: ‚Já si tě vykrmím.‘ A to se jí povedlo,“ vtipkuje sympatický muž.

Svou manželku Andreu poznal v teplické restauraci, prý to byla láska na první pohled.

„Jiskra přeskočila okamžitě a nezhasla dodnes. A to jsme spolu už dvaatřicet let. Andreu jsem poznal jako štíhlou dívku. I kila nabraná v těhotenství rychle shodila. Další přišla až časem, ale nikdy jsem jí to nevyčítal. Mně to břicho taky pěkně narostlo. Důležité je, že si stále rozumíme. Že jsme spolu dokázali zatnout zuby a zhubnout. Myslím, že mě Andrea vnímá nejen jako manžela, ale i kamaráda a parťáka. Máme společné zájmy, ale to nejvzácnější jsou naše dnes už dospělé děti Ondra a Andrea. Obrovskou radost nám dělají i naše báječná vnoučata Viktorka, Matyáš a Mia,“ vyznává se hrdý táta a trojnásobný dědeček, který po shození kil doslova omládl.

Kolo, chalupa a grilování

„Jsem rád, že už nemusím pravidelně užívat některé léky a zase můžu nosit věci, co mi léta ležely ve skříni. I nakupování nového oblečení je docela příjemné. Zvlášť když teď obléknu menší velikost. Radost mám i z jara, protože zase jezdím na kole. A moc si to užívám na chalupě v Českosaském Švýcarsku, kde rád kutím. Nejvíc mě baví práce s trávníkem, protože jsem několik let pracoval na teplickém fotbalovém stadionu. A miluju grilování, i když teď už ve zdravějším stylu. Třeba taková grilovaná zelenina je moc dobrá. Jednou za čas si s chutí dáme buřty opečený na ohni, ty k chalupaření prostě patří,“ dodává Miloš, který se také těší na léto a teplo.

„Sluníčko mi doslova dobíjí baterky. Miluju koupání v moři a válení se na pláži, věřím, že letos si s manželkou zase někam vyrazíme. Prostě, ať dělám, co dělám, s udržením váhy nemám zatím vůbec žádné problémy. Dneska už naštěstí vím, jak na to, aby se mi kila nevrátila zpátky.